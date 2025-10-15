Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Regióny

Rezort kultúry sa dohodol na znížení ceny za pozemok pre depozitár

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Dodatkom ku kúpnej zmluve sa cena z pôvodných 3.567.000 eur upravila na 1.906.008 eur s DPH.

Autor TASR
Košice 15. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR sa dohodlo so spoločnosťou Mealur na dodatočnom znížení kúpnej ceny za pozemok v priemyselnom parku Nová Polhora pri Košiciach, kde má vyrásť centrálny depozitár pre umelecké a zbierkové predmety. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.

„Za MK SR môžem potvrdiť, že sa nám v týchto dňoch podarilo kúpu pozemku za pôvodnú cenu zastaviť a vyrokovať nové podmienky jeho predaja za výrazne nižšiu cenu“, uviedla ministerka Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Dodatkom ku kúpnej zmluve sa cena z pôvodných 3.567.000 eur upravila na 1.906.008 eur s DPH. Dohodnutá bola na základe vypracovaného kontrolného znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemku. „Rozdiel medzi pôvodnou a novou kúpnou cenou 1.660.992 eur bude vrátený do štátnej pokladnice v priebehu budúceho týždňa,“ dodal rezort.

Obstaranie pozemku a výstavbu zariadenia mala na starosti Správa rezortných zariadení MK. Kúpno-predajnú zmluvu podpísala v polovici augusta jej vtedajšia generálna riaditeľka Aneta Büdi, ktorá podľa rezortu konala bez jeho súhlasu. Preverením zmluvy sa podľa MK zistilo, že kúpna cena za pozemok s rozlohou 11.920 štvorcových metrov presahuje reálnu hodnotu. Büdi koncom augusta rezignovala na svoju funkciu.

Šimkovičová považuje centrálny depozitár pre umelecké a zbierkové predmety za nevyhnutnosť, pričom mal byť zrealizovaný už pred desiatkami rokov. Desaťtisíce zbierkových a umeleckých predmetov sú podľa nej skladované v nevyhovujúcich podmienkach po celom Slovensku, pričom samotné muzeálne predmety sú v zúfalom stave.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete