Rezort kultúry vybuduje s RTVS kultúrne a kreatívne centrá

Bratislava 30. júna (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vybuduje v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) v Bratislave a Banskej Bystrici kultúrne a kreatívne centrá za približne 19,6 milióna eur. TASR o tom informoval Michal Hajtol z kancelárie štátnej tajomníčky rezortu kultúry. Dokončené by mali byť do konca roka 2023.



RTVS je jedným z prijímateľov nenávratného finančného príspevku z eurofondov – Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). „Máme za sebou viaceré stretnutia s niektorými prijímateľmi výzvy, ktorej cieľom je najmä zvýšiť zamestnanosť v regiónoch Slovenska. Je dôležité, aby sme sa v úvode príprav kreatívnych centier spolu stretávali a zabezpečili súvislé plánovanie projektov, s ktorým súvisí plynulé čerpanie eurofondov,“ povedala štátna tajomníčka MK SR Zuzana Kumanová. Rezort v rámci prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch prerozdelí vyše 74,3 milióna eur.



„Vysoko oceňujem, že RTVS prispeje aj takýmto spôsobom k rozvoju kultúrneho a kreatívneho priemyslu a vytvorí tak moderné prostredie pre audiovizuálnu tvorbu prístupné záujemcom pôsobiacim v Bratislave aj v Banskej Bystrici,“ zdôraznil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Doplnil, že kreatívne centrá majú pomôcť rozvíjať tvorivý potenciál študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví i ďalších kreatívnych pracovníkov, umelcov či ďalších subjektov pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle.



Jedno z kreatívnych centier RTVS má vzniknúť priamo v priestoroch bratislavskej Mlynskej doliny. „Orientovať sa má na audiovizuálny priemysel a podporu kreatívnej práce profesií spojených s televíznou a filmovou tvorbou. Po rekonštrukcii súčasných priestorov vznikne komplex experimentálneho štúdia, mixážna hala, zvuková a obrazová réžia a strižňa, gradingové pracovisko, miestnosť na prípravu výroby a aj trikové štúdio,“ spresnil rezort kultúry.



Kreatívne centrum v Banskej Bystrici by malo rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel v oblasti audiovízie. Okrem audiovizuálneho priemyslu sa má zamerať aj na súvisiace kreatívne činnosti, ako sú grafické práce, tvorba videohier, softvérových aplikácií a ďalšie.