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Rezort má pripraviť projekt vstupu investorov zo SAE do Kúpeľov Sliač
Vládny kabinet odporučil tiež pokračovať v príprave PPP projektov v oblasti dopravy s potenciálom vstupu investorov zo SAE.
Autor TASR
Bratislava/Sliač 26. augusta (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR má pripraviť projekt pre vstup investorov zo Spojených arabských emirátov (SAE) do Kúpeľov Sliač. Taktiež má pripraviť rokovania expertov do konca marca 2027. Vyplýva to zo správy o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy prezidenta SAE Mohameda bin Zájeda al Nahjána v SR 29. júla, ktorú vláda vzala v stredu na vedomie.
„SAE majú záujem využiť potenciál a tradíciu kúpeľníctva na Slovensku. V prípade Kúpeľov Sliač vyšle emirátny partner expertov na preverenie možností spolupráce, vrátane investícií,“ priblížil rezort diplomacie.
Vládny kabinet odporučil tiež pokračovať v príprave PPP projektov v oblasti dopravy s potenciálom vstupu investorov zo SAE. Ďalej má agrorezort do konca marca 2027 pokračovať v príprave využitia potenciálu banskej vody v projekte chovu rýb v Handlovej. Ministerstvo dopravy má podľa materiálu pokračovať v príprave realizácie projektu modernizácie Bratislavského prístavu.
MH má zároveň do konca marca 2027 identifikovať a následne pripraviť projekty pre možnú spoluprácu v oblasti energetiky - dodávok plynu a ropy, pri výrobe a spracovávaní derivátov z ropy a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a solárnej energie.
„SAE majú záujem využiť potenciál a tradíciu kúpeľníctva na Slovensku. V prípade Kúpeľov Sliač vyšle emirátny partner expertov na preverenie možností spolupráce, vrátane investícií,“ priblížil rezort diplomacie.
Vládny kabinet odporučil tiež pokračovať v príprave PPP projektov v oblasti dopravy s potenciálom vstupu investorov zo SAE. Ďalej má agrorezort do konca marca 2027 pokračovať v príprave využitia potenciálu banskej vody v projekte chovu rýb v Handlovej. Ministerstvo dopravy má podľa materiálu pokračovať v príprave realizácie projektu modernizácie Bratislavského prístavu.
MH má zároveň do konca marca 2027 identifikovať a následne pripraviť projekty pre možnú spoluprácu v oblasti energetiky - dodávok plynu a ropy, pri výrobe a spracovávaní derivátov z ropy a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a solárnej energie.