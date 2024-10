Rezort: O kolaudáciu mosta pri V. Raškovciach kraj zatiaľ nepožiadal

Michalovce 16. októbra (TASR) - Okresný úrad (OÚ) Michalovce po doručení návrhu na kolaudáciu mosta pri Veľkých Raškovciach okamžite začne konanie a ak budú splnené všetky podmienky, vydá povolenie na používanie mosta bez zbytočných prieťahov. Oznámil to hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann v reakcii na nesprávne informácie Košického samosprávneho kraja (KSK) o zrekonštruovanom moste v okrese Michalovce. KSK uviedol, že žiadosť o kolaudáciu mosta podali pred dvoma týždňami.



"OÚ Michalovce do dnešného dňa nedostal od KSK návrh na kolaudáciu mosta medzi obcami Veľké Raškovce a Malé Raškovce, v dôsledku čoho sú obyvatelia lokality dlhý čas nútení využívať obchádzkové trasy," doplnil hovorca.



Hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná uviedla, že od Správy ciest KSK dostali informáciu, že práce na moste boli ukončené a podali žiadosť o kolaudačné rozhodnutie.



"Správa ciest žiadosť o kolaudáciu na príslušnom okresnom úrade fyzicky podala, ale tá nebola Okresným úradom Michalovce prijatá z dôvodu chýbajúcich náležitostí, a to geometrického plánu a projektovej dokumentácie skutočnej realizácie stavby," uviedla hovorkyňa s tým, že zámer podať žiadosť o kolaudačné rozhodnutie nebol naplnený, a tak došlo k nedorozumeniu pri komunikácii tohto procesu.



"Vzniknutá situácia nás mrzí. Okamžite, ako Správa ciest KSK získa potrebné dokumenty od zhotoviteľa stavby, opätovne podá žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia," dodala Strojná.



Na neprejazdnosť už zrekonštruovaného mosta upozornil starosta obce Veľké Raškovce Elemér Jakab, ktorý uviedol, že 23-kilometrová obchádzka spôsobuje problémy miestnym dochádzajúcim do školy či k lekárovi. Na chýbajúcu žiadosť na jeho kolaudáciu upozornil aj KSK.



Rekonštrukciu mosta financoval kraj zo svojho rozpočtu, práce si vyžiadali vyše 200.000 eur. Most v extraviláne Veľkých Raškoviec mal poškodené nosníky, nefunkčnú hydroizoláciu, poškodenú vozovku aj bezpečnostné zariadenia.