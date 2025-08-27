< sekcia Regióny
Rezort obrany bude prijímateľom financií na nemocnicu v Prešove
Autor TASR
Senica 27. augusta (TASR) - Vláda určila Ministerstvo obrany (MO) SR ako priameho prijímateľa prostriedkov z plánu obnovy na rozvoj a modernizáciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove. Zmenu prijímateľa odsúhlasil vládny kabinet v stredu na výjazdovom rokovaní vlády v Senici.
Rezort vysvetlil, že zabezpečením výstavby nebola poverená FNsP Prešov, preto nie je vhodné určiť ju za priameho prijímateľa prostriedkov. Dôvodom je, že zatiaľ nespĺňa podmienku zo zákona, konkrétne nevykonáva „úlohy, na ktoré sa poskytujú prostriedky mechanizmu na účely dosahovania míľnikov a cieľov plánu obnovy“. „Na to, aby tieto úlohy začala vykonávať, by bolo potrebné zmeniť organizačné nastavenie realizácie investičného projektu, ako ho schválila vláda SR. To by nielen zaťažilo FNsP Prešov plnením úloh, s ktorých plnením nepočítala a nie je na ne kapacitne pripravená, ale vyvolalo by to aj potrebu vo vysokom štádiu prebiehajúceho projektu zmeniť jeho celé fungujúce nastavenie,“ ozrejmilo MO.
Kabinet pripomína, že ministerstvo by tak stále zostávalo realizátorom projektu strategickej investície, ako ho tým poverila, a teda ani formálne by prostriedky na jej realizáciu nemali vynakladať jeho podriadené organizácie, ale ministerstvo samotné.
Rezort obrany podľa vlády spĺňa podmienky byť prijímateľom financií z plánu obnovy, keďže s jeho pôsobnosťou vo vojenskom zdravotníctve počíta aj zákon. Zároveň deklaruje, že zvyšné parametre projektu, sumy a použitia prostriedkov sa nemenia.
Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. S jej výstavbou sa začalo vlani a podľa harmonogramu by mala byť postavená do roku 2027. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.
Na výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove pôjde z plánu obnovy 195 miliónov eur. Zvyšných 255 miliónov eur dofinancuje štát z vlastného rozpočtu, konkrétne z kapitoly rezortu obrany.
