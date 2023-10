Rezort obrany bude sídliť na Námestí gen. Viesta v Bratislave

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany SR bude sídliť na Námestí gen. Viesta v Bratislave. Návrh na premenovanie časti Kutuzovovej ulice v Novom Meste, kde je sídlo rezortu i Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, odobrilo v stredu bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválením všeobecne záväzného nariadenia s účinnosťou od 1. novembra. S návrhom o premenovanie prišlo ministerstvo v marci, v apríli návrh schválili novomestskí miestni poslanci.



Návrh na premenovanie časti ulice prišiel pred mestský poslanecký zbor obhájiť aj minister obrany Martin Sklenár. Viesta označil za kľúčovú osobnosť vojenských dejín, vyzdvihol jeho postavenie, líderstvo i vojenské umenie. Poznamenal, že rezort obrany je pripravený investovať do námestia.



Kutuzovova ulica nesie názov po poľnom maršalovi cárskej ruskej armády Michailovi Illarionovičovi Kutuzovovi. Ten viedol cárske ruské vojská vo vojenských konfliktoch na prelome 18. a 19. storočia vrátane konfliktov s francúzskou armádou vedenou Napoleonom Bonaparte.



Armádny generál in memoriam Rudolf Viest bol jednou z najvýznamnejších osobností vojenských dejín Slovenska. Od roku 1940 bol súčasťou exilovej vlády Edvarda Beneša. Šesť rokov zo svojej aktívnej vojenskej služby v období prvej republiky pôsobil v Bratislave, kde zastával vysoké veliteľské a štábne funkcie. V novembri 1944 sa spolu s generálom Jánom Golianom dostali do nemeckého zajatia. Eskortovaní boli do Berlína a neskôr prevezení do koncentračného tábora Flossenbürg, kde v marci 1945 pravdepodobne obaja zahynuli. Viest bol počas života i po smrti viackrát vyznamenaný československými, slovenskými i zahraničnými vyznamenaniami.



V Bratislave nepôjde o jediné územie nesúce pomenovanie po Viestovi. V území na hranici Slovenska s Rakúskom, severne od Kopčianskej ulice, kde sa mestská časť Petržalka rozrastá o novú štvrť, bude okrem iného Ulica generála Viesta. V lokalite Vojenský dvor bude spolu s Ulicou generála Goliana či ulicou Pri vojenskom cintoríne.