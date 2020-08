Rezort obrany chce nájsť spoločné riešenie pre Hrob neznámeho vojaka

Bratislava 7. augusta (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR je presvedčené, že sa v hlavnom meste podarí nájsť spoločné riešenie na zabezpečenie dôstojného miesta pre Hrob neznámeho vojaka. V reakcii na stanovisko zastupiteľstva Starého Mesta, ktoré navrhované miesto na realizáciu projektu považuje za nedôstojné a nereprezentatívne, to pre TASR uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Vzhľadom na to, že toto pietne miesto má byť pamiatkou na všetkých, ktorí padli v boji za vlasť, a má slúžiť na celoštátne protokolárne aktivity, sme presvedčení, že s vedením mesta a tiež vládou SR sa podarí nájsť spoločné riešenie, ako zabezpečiť pre Hrob neznámeho vojaka dôstojné miesto," skonštatovala Kovaľ Kakaščíková. Rozhodnutie poslaneckého zboru mestskej časti rezort rešpektuje.



Staromestskí miestni poslanci požadujú zároveň zrušenie uznesenia vlády, ktorým bol návrh na vybudovanie Hrobu neznámeho vojaka schválený a na ktoré sa alokovala suma z rezervy vlády 820.000 eur pre hlavné mesto. "Uznesenie vlády stále platí, nebolo zrušené ani inak modifikované a zo strany úradu vlády aj z ministerstva financií boli nateraz splnené všetky úlohy," skonštatoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.



Na otázku TASR, či sa budú zaoberať prípadným zrušením predmetného uznesenia, respektíve realokovaním financií, keďže Staré Mesto navrhuje využiť peniaze radšej na dôstojnejšie oplotenie Grassalkovichovej záhrady za Prezidentským palácom, odbor neodpovedal. Bez odpovede zostala tiež otázka, či by vhodnejším miestom na vybudovanie pietneho miesta neboli priestory rekonštruovaného Slavína. "Ďalšie kroky by teraz malo urobiť hlavné mesto SR Bratislava," poznamenal tlačový a informačný odbor.



Bratislavský magistrát v tejto súvislosti poznamenal, že projekt je pripravený na vyhlásenie architektonickej súťaže. "Stále platí, že projekt je pripravený na vyhlásenie architektonickej súťaže," podotkla hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Zároveň zopakovala vyjadrenie, podľa ktorého sa vzhľadom na zmenu vlád a pandémiu nového koronavírusu obrátilo mesto na ÚV SR so žiadosťou o vyjadrenie postoja k realizácii parku. "Aktuálne čakáme na ich odpoveď, na základe ktorej sa budú odvíjať naše ďalšie aktivity," povedala. Na ďalšie otázky TASR mesto neodpovedalo.



Poslanci Starého Mesta v stredu (5. 8.) schválili uznesenie, ktorým nesúhlasia s návrhom ideového zámeru Hrobu neznámeho vojaka, ani s jeho umiestnením v parku pri Úrade vlády SR, kde sa v súčasnosti nachádza socha Mareka Čulena. Žiadajú jeho zrušenie a realokovanie financií. Stanovisko je odpoveďou na žiadosť o vyjadrenie, o ktoré požiadal Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Mestská časť považuje navrhované miesto za nedôstojné a nereprezentatívne. Avšak nebráni sa diskusii o tom, kde by slovenská metropola mohla takéto pietne miesto vybudovať.



Návrh na vybudovanie Hrobu neznámeho vojaka schválila vláda vlani v apríli. Podľa Ministerstva obrany SR, ktoré návrh predložilo, má byť symbolom patriotizmu a heroizmu občanov Slovenska. Protokolárne miesto má byť zriadené v parku pri Úrade vlády SR v bratislavskom Starom Meste.



Vybudovanie pietneho miesta sa má financovať z rezervy vlády SR, na tento zámer vyčlenila 820.000 eur. Vo výslednej podobe má byť súčasťou hrobu jeden z hlavných symbolov vojenskej symboliky SR - vztýčený blatnický meč, teda meč karolínskeho typu z prvej polovice deviateho storočia, ktorý patril slovanskému veľmožovi z Turčianskej Blatnice.