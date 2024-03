Rezort obrany chce obnoviť veliteľskú budovu v Banskej Bystrici

Bratislava 2. marca (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce obnoviť veliteľskú budovu v Banskej Bystrici, ktorá je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka. Predpokladané náklady na rekonštrukciu predstavujú 12,8 milióna eur. Objekt má naďalej slúžiť zamestnancom rezortu a vojakom. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Začatie verejného obstarávania musí odobriť vláda.



"Cieľom investičnej akcie je zlepšiť stavebno-technický stav veliteľskej budovy, ktorá bude aj naďalej slúžiť pre potreby zamestnancov MO SR a príslušníkov Ozbrojených síl SR. Rekonštrukciou budovy sa vytvoria vhodné administratívne a skladové podmienky pre príslušníkov Ozbrojených síl SR," načrtol rezort.



V rámci revitalizácie budovy sa má opraviť fasáda, zrekonštruovať strecha. Časť okien sa má vymeniť alebo repasovať. Vybudovať chcú aj bezbariérový vstup do budovy. Rekonštrukciou má prejsť aj kotolňa, rozvody, technické a sociálne zariadenia. Vzniknúť by mali aj priestory pre sklad zbraní a chránené priestory.



Spresnenie predpokladaných nákladov na stavebné práce, ako aj termíny realizácie stavby budú závisieť od procesu verejného obstarávania.