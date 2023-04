Rezort obrany chce premenovať časť Kutuzovovej ulice v Bratislave

Bratislava 3. apríla (TASR) - Ministerstvo obrany chce premenovať časť Kutuzovovej ulice v bratislavskom Novom Meste na Námestie generála Viesta. Premenovanie sa týka tej časti ulice, kde je sídlo rezortu obrany i Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Vyplýva to z návrhu, ktorým by sa mali zaoberať v utorok (4. 4.) novomestskí miestni poslanci. Žiadosť o premenovanie podalo ministerstvo v marci.



"Neprípustné je určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva po predstaviteľoch režimu SR z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológii alebo nacistickej ideológii, alebo režimu založeného na komunistickej ideológii," cituje dôvodová správa materiálu časť zákona o obecnom zriadení.



Kutuzovova ulica nesie názov po poľnom maršalovi cárskej ruskej armády Michailovi Illarionovičovi Kutuzovovi. Ten viedol cárske ruské vojská vo vojenských konfliktoch na prelome 18. a 19. storočia vrátane konfliktov s francúzskou armádou vedenou Napoleonom Bonaparte.



Ministerstvo navrhuje premenovať územie po armádnom generálovi in memoriam Rudolfovi Viestovi, po jednej z najvýznamnejších osobností vojenských dejín Slovenska. Od roku 1940 bol súčasťou exilovej vlády Edvarda Beneša. Šesť rokov zo svojej aktívnej vojenskej služby v období prvej republiky pôsobil v Bratislave, kde zastával vysoké veliteľské a štábne funkcie.



V novembri 1944 sa spolu s generálom Jánom Golianom dostali do nemeckého zajatia. Eskortovaní boli do Berlína a neskôr prevezení do koncentračného tábora Flossenbürg, kde v marci 1945 pravdepodobne obaja zahynuli. Viest bol počas života i po smrti viackrát vyznamenaný československými, slovenskými i zahraničnými vyznamenaniami.



Návrh na pomenovanie alebo zmenu názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v Bratislave schvaľuje najprv miestne zastupiteľstvo príslušnej mestskej časti, následne bratislavské mestské zastupiteľstvo.