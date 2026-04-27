Rezort obrany obnoví činnosť Vojenského umeleckého súboru Jánošík
Zvolen 27. apríla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR obnoví činnosť Vojenského umeleckého súboru Jánošík. Profesionálne folklórne zoskupenie bude oficiálne sídliť v Dome kultúry Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) vo Zvolene, ktoré zároveň MO od ŽSR kúpi. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informoval podpredseda vlády a minister obrany Roberta Kaliňák (Smer-SD).
Spresnil, že železniciam zaplatia za kultúrny dom sumu približne milión eur. Cieľom je podľa neho nepustiť ho z vlastníctva štátu. Sídliť v ňom budú aj ďalšie detské súbory. Presnú sumu, ktorú budú potrebovať na fungovanie Jánošíka, v súčasnosti minister nevie odhadnúť. Zdôraznil, že iba pripravujú jeho fungovanie. Podľa neho to však budú milióny. Peniaze budú zároveň investovať aj do rekonštrukcie domu kultúry. Spomenul, že podrobnejšie čísla by mohli byť známejšie v lete.
Riaditeľom Jánošíka bude podpoliansky folklorista Jaroslav Černák. Ako povedal, výberové konanie do súboru by chceli spustiť v blízkej dobe. „Hudobná zložka by mala mať v rámci svojho orchestra 11 hudobníkov, tanečná 16, čiže osem párov. Spevácka časť by mala mať päť členov,“ zhrnul. Poskladať hudobníkov bude podľa neho trvať dlhšie, pretože adeptov potrebujú podrobne vyskúšať a vybrať tých najlepších. Potvrdil, že profesionálny súbor bude tvoriť nielen folklór, ale aj moderné, spoločenské a scénické tance. Nevylúčil ani prienik do divadla. Zdôraznil, že do výberového konania sa môžu prihlásiť okrem vojakov i civilisti.
Poslanec Národnej rady SR Roman Malatinec (Hlas-SD) dodal, že vytvoria profesionálne miesta pre 40 umelcov. Poznamenal, že po bývalom súbore nenašli nič, ani kroje. „Nevieme sa dopátrať, kde a akým spôsobom skončili. Nikto to nevie v tomto momente povedať,“ reagoval.
Jánošík zrušili po rozhodnutí vtedajšieho ministra obrany v roku 2012. Hlavným dôvodom ukončenia jeho činnosti bolo podľa vedenia MO nedostatok finančných prostriedkov v rezorte obrany.
