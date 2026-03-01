< sekcia Regióny
Rezort obrany plánuje na Sliači vybudovať kancelárske priestory
Dodávateľ prác, spoločnosť STS KOVO, musí zároveň vypracovať aj projektovú dokumentáciu.
Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje v leteckých kasárňach na Sliači vybudovať kontajnerové kancelárske priestory približne pre 300 osôb. Celková cena prác presiahla 10,6 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.
„Predmetom zmluvy je naprojektovanie, dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky kontajnerových kancelárskych priestorov vrátane ich napojenia na inžinierske siete. Zmluva zahŕňa šesť samostatných kontajnerových objektov, každý určený pre 50 osôb. Kontajnerové objekty budú slúžiť ako dočasné administratívne priestory. Na základe predloženého technického riešenia je nutné vybudovať novú trafostanicu s pripojením na existujúcu TS1 a realizovať trafostanicu ako samostatný stavebný objekt,“ uvádza sa v dokumente.
Zmluva nadobudla účinnosť v piatok (27. 2.). Dodávateľ prác, spoločnosť STS KOVO, musí zároveň vypracovať aj projektovú dokumentáciu.
„Predmetom zmluvy je naprojektovanie, dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky kontajnerových kancelárskych priestorov vrátane ich napojenia na inžinierske siete. Zmluva zahŕňa šesť samostatných kontajnerových objektov, každý určený pre 50 osôb. Kontajnerové objekty budú slúžiť ako dočasné administratívne priestory. Na základe predloženého technického riešenia je nutné vybudovať novú trafostanicu s pripojením na existujúcu TS1 a realizovať trafostanicu ako samostatný stavebný objekt,“ uvádza sa v dokumente.
Zmluva nadobudla účinnosť v piatok (27. 2.). Dodávateľ prác, spoločnosť STS KOVO, musí zároveň vypracovať aj projektovú dokumentáciu.