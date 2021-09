Rezort obrany súhlasí s vybraným miestom pre Hrob neznámeho vojaka

Bratislava 29. septembra (TASR) – Lokalitu Rázusovho nábrežia v bratislavskom Starom Meste na realizáciu ideového zámeru Hrobu neznámeho vojaka považuje Ministerstvo obrany (MO) SR za vhodný priestor. Podľa ministerstva dokáže vytvoriť dôstojnú atmosféru nielen pre umiestnenie pamätníka, ale aj pre očakávané ceremoniálne podujatia na najvyššej štátnej úrovni. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Rázusovo nábrežie považuje rezort obrany za dostatočne vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky kladené ako na reprezentatívnosť, tak na bezpečnosť a dostupnosť, pokiaľ hodnotíme potenciál a účel zriadenia samotného pietneho miesta," skonštatovala Kovaľ Kakaščíková v súvislosti s rozhodnutím mestskej časti, ktorej poslanci daný priestor odsúhlasili na realizáciu zámeru.



Výber lokality je podľa ministerstva výsledkom opakovaných rokovaní medzi rezortom obrany, hlavným mestom a Starým Mestom. Ubezpečuje, že boli zohľadnené nielen kapacitné možnosti potrebné na organizáciu ceremoniálnych podujatí, ale aj ich vplyv na organizáciu dopravy na priľahlých cestných komunikáciách. Požiadavky sa týkali aj reprezentatívnosti a dostupnosti v rámci centrálnej oblasti hlavného mesta. "Po rokovaniach sa dospelo k záveru, že zvolená lokalita dokáže garantovať splnenie požiadaviek bez zásadného dosahu na kvalitu dopravy na priľahlých cestných komunikáciách," poznamenala Kovaľ Kakaščíková.



Lokalitu na realizáciu projektu navrhla mestská časť, ktorá nedávno ukončila revitalizáciu časti Rázusovho nábrežia, chce tiež obnoviť aj jeho zvyšnú časť vrátane neďalekého Námestia T. G. Masaryka. "Na nábreží by mal vzniknúť šperk. Nie však hore do priestoru, ale chceli by sme, aby to zostalo na rovine terénu. Určite nie ďalšia socha. Vieme si tiež predstaviť, že by sme sa na to pozerali zhora. Svetlo aj odkaz bude iný," podotkla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Konkrétnu podobu by mala priniesť súťaž umelcov.



Hlavné mesto na otázky TASR zatiaľ nereagovalo.



Návrh na vybudovanie Hrobu neznámeho vojaka schválila vláda v apríli 2019, alokovaných bolo 820.000 eur. Mestská časť však pôvodne s návrhom nesúhlasila, odmietla tiež jeho pôvodne navrhované umiestnenie v parku pri Úrade vlády SR. Miesto, kde v súčasnosti stojí socha zakladateľa komunistickej strany Marka Čulena, považuje za nedôstojné a nereprezentatívne. Hlavné mesto následne informovalo, že plánovanú architektonickú súťaž nevyhlási, a to aj na základe postoja verejnosti vrátane odmietavého stanoviska miestnych poslancov Starého Mesta.