Rezort obrany rekonštruuje budovy v trebišovských kasárňach

Bratislava 12. januára (TASR) - Ministerstvo obrany SR rekonštruuje viacero budov v Kasárňach kpt. Nálepku v Trebišove za takmer milión eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri.



"Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a objednávateľovi odovzdá najneskôr v termíne do 300 dní od prevzatia staveniska," dohodli sa strany v zmluve. Dokument vstúpil do platnosti ešte v decembri minulého roka. Súčasťou rekonštrukcie budov sú búracie, betonárske či montážne práce. Vymenené budú aj dvere alebo dlažba.