Rezort obrany rekonštruuje strechy skladov Trebianka v Novákoch

Bratislava/Nováky 19. novembra (TASR) - Ministerstvo obrany SR uzavrelo so spoločnosťou Murex zmluvu o rekonštrukcii striech skladov Trebianka v Novákoch. Za opravu zaplatí takmer 186.000 eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.



"Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a objednávateľovi odovzdá najneskôr v termíne do 120 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska," uvádza sa v dokumente. Stavenisko by zhotoviteľ mal prevziať do troch dní od účinnosti zmluvy, teda od utorka.



Súčasťou zákazky je aj výmena strešnej krytiny či oprava stĺpov. Vymenené by mali byť aj poškodené bleskozvody či odkvapy.