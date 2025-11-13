Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort obrany si pripomenul ukončenie prvej svetovej vojny behom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na znak úcty vojnovým veteránom mali účastníci behu na sebe pripevnený červený mak.

Autor TASR
Bratislava/Sereď 13. novembra (TASR) - Rezort obrany si pripomenul ukončenie prvej svetovej vojny behom na počesť vojnových veteránov. Na štartovú čiaru vyše päťkilometrovej trasy pri vojenskom cintoríne v Kopčanoch v bratislavskej Petržalke sa v utorok 11. novembra postavilo 351 bežcov. Informovala o tom Lenka Meravá z 91. ženijného pluku v Seredi.

Beh sa začal symbolicky o 11.11 h. „Ide o symbolický čas, keď v roku 1918 zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiegne vo Francúzsku. Ňou sa skončila prvá svetová vojna,“ priblížila.

Na znak úcty vojnovým veteránom mali účastníci behu na sebe pripevnený červený mak. Jubilejný desiaty ročník podujatia organizovali predstavitelia Ministerstva obrany SR. Medzi účastníkmi pretekov nechýbalo ani 22 príslušníkov 91. ženijného pluku v Seredi.
