Rezort obrany zrekonštruuje budovu v žilinských kasárňach

Bratislava/Žilina 2. júna (TASR) - Ministerstvo obrany SR zrekonštruuje budovu v žilinských kasárňach. Za práce zaplatí vyše 2,1 milióna eur bez DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.



Zákazku od ministerstva získala žilinská spoločnosť P.S. in. „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná v termíne do 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska,“ uvádza sa zmluve.



Súčasťou prác je podľa dokumentu okrem iného aj rekonštrukcia kanalizácie, vodovodu či elektroinštalácie, ako aj stavebné práce. Obmenou prejde aj vykurovanie a klimatizácia v budove.