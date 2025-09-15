Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort obrany zrekonštruuje časť kasární v Michalovciach

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Súčasťou prác je oprava niektorých budov, garážových brán aj nájazdovej plochy. Dodávateľ zrekonštruuje sociálne zariadenia, vymení okná či elektroinštaláciu.

Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany zrekonštruuje časť Duklianskych kasární v Michalovciach. Práce ho budú stáť viac ako pol milióna eur. Zákazku od rezortu získala firma Džino. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a objednávateľovi odovzdá najneskôr v termíne do 240 kalendárnych dní od prevzatia staveniska,“ uvádza sa v zmluve.

