< sekcia Regióny
Rezort obrany zrekonštruuje časť kasární v Michalovciach
Súčasťou prác je oprava niektorých budov, garážových brán aj nájazdovej plochy. Dodávateľ zrekonštruuje sociálne zariadenia, vymení okná či elektroinštaláciu.
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany zrekonštruuje časť Duklianskych kasární v Michalovciach. Práce ho budú stáť viac ako pol milióna eur. Zákazku od rezortu získala firma Džino. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri.
„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a objednávateľovi odovzdá najneskôr v termíne do 240 kalendárnych dní od prevzatia staveniska,“ uvádza sa v zmluve.
Súčasťou prác je oprava niektorých budov, garážových brán aj nájazdovej plochy. Dodávateľ zrekonštruuje sociálne zariadenia, vymení okná či elektroinštaláciu.
„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a objednávateľovi odovzdá najneskôr v termíne do 240 kalendárnych dní od prevzatia staveniska,“ uvádza sa v zmluve.
Súčasťou prác je oprava niektorých budov, garážových brán aj nájazdovej plochy. Dodávateľ zrekonštruuje sociálne zariadenia, vymení okná či elektroinštaláciu.