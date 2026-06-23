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Rezort: Oddelenie dokladov i inšpektorát v Pezinku budú zatvorené
Dôvodom zatvorenia je sťahovanie.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Oddelenie dokladov a dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) Pezinok nebudú vo štvrtok (25. 6.) a v piatok (26. 6.) poskytovať služby. V prípade potreby je možné využiť služby policajných pracovísk v okolí. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.
Dôvodom zatvorenia je sťahovanie. „Od štvrtka do piatku sa oddelenie dokladov a dopravný inšpektorát OR PZ Pezinok sťahujú do priestorov nového klientskeho centra Okresného úradu Pezinok na Holubyho ulici 7. Od budúceho týždňa budú k dispozícii na tejto adrese,“ uviedol hovorca.
Dôvodom zatvorenia je sťahovanie. „Od štvrtka do piatku sa oddelenie dokladov a dopravný inšpektorát OR PZ Pezinok sťahujú do priestorov nového klientskeho centra Okresného úradu Pezinok na Holubyho ulici 7. Od budúceho týždňa budú k dispozícii na tejto adrese,“ uviedol hovorca.