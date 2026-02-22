< sekcia Regióny
Rezort: Odkalisko Bukóza spevňujú proti priesaku protipovodňové vrecia
Pretekanie z odkaliska bývalej celulózky potvrdil v nedeľu ráno pre TASR predseda Združenia miest a obcí Vranovského regiónu Ján Fenčák.
Autor TASR
Nižný Hrabovec 22. februára (TASR) - Na odkalisku Bukóza v katastri obce Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou v nedeľu pokračovali práce na spevňovaní a navyšovaní hrádze pomocou protipovodňových vriec. Ide o dočasné riešenie na zabezpečenie priesaku z odkaliska. Pre TASR to potvrdil odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra (MV) SR.
Práce v oblasti prebiehali aj v sobotu (21. 2.). „Hasičom okresného riaditeľstva Vranov nad Topľou a Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru Humenné sa podarilo unikajúce látky zachytiť a zabrániť ďalším environmentálnym škodám a prípadnému ohrozeniu obyvateľstva,“ uviedol rezort vnútra. Informoval, že v pohotovosti je aj Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany Jasov.
„Orgány krízového riadenia na okresnej úrovni aj z úrovne sekcie krízového riadenia pracujú na riešení, ktoré by situáciu stabilizovalo. V rámci krízového štábu zároveň prebieha komunikácia so starostami, inšpekciou životného prostredia (IŽP), ale aj Policajným zborom, keďže v súčasnosti vo veci prebieha vyšetrovanie enviropolíciou,“ uviedol odbor strategickej komunikácie. Naďalej pritom platí, že povinnou osobou určenou IŽP je v tomto prípade správca konkurznej podstaty.
Pretekanie z odkaliska bývalej celulózky potvrdil v nedeľu ráno pre TASR predseda Združenia miest a obcí Vranovského regiónu Ján Fenčák. „Uniká z toho čierna zásaditá látka s pH 11 podľa meraní, ktoré urobila inšpekcia životného prostredia a hasiči,“ uviedol s tým, že v sobotu hasiči neutralizovali a zachytávali to, čo pretieklo. Hrozilo pritom aj znečistenie rieky Ondava.
Pre havarijný stav v areáli Bukózy v susednej obci Hencovce vyhlásili 18. februára mimoriadnu situáciu. V areáli bývalej celulózky došlo k úniku čierneho lúhu. Hasiči na mieste inštalovali špeciálne kontajnery na zachytávanie nebezpečných látok.
Práce v oblasti prebiehali aj v sobotu (21. 2.). „Hasičom okresného riaditeľstva Vranov nad Topľou a Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru Humenné sa podarilo unikajúce látky zachytiť a zabrániť ďalším environmentálnym škodám a prípadnému ohrozeniu obyvateľstva,“ uviedol rezort vnútra. Informoval, že v pohotovosti je aj Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany Jasov.
„Orgány krízového riadenia na okresnej úrovni aj z úrovne sekcie krízového riadenia pracujú na riešení, ktoré by situáciu stabilizovalo. V rámci krízového štábu zároveň prebieha komunikácia so starostami, inšpekciou životného prostredia (IŽP), ale aj Policajným zborom, keďže v súčasnosti vo veci prebieha vyšetrovanie enviropolíciou,“ uviedol odbor strategickej komunikácie. Naďalej pritom platí, že povinnou osobou určenou IŽP je v tomto prípade správca konkurznej podstaty.
Pretekanie z odkaliska bývalej celulózky potvrdil v nedeľu ráno pre TASR predseda Združenia miest a obcí Vranovského regiónu Ján Fenčák. „Uniká z toho čierna zásaditá látka s pH 11 podľa meraní, ktoré urobila inšpekcia životného prostredia a hasiči,“ uviedol s tým, že v sobotu hasiči neutralizovali a zachytávali to, čo pretieklo. Hrozilo pritom aj znečistenie rieky Ondava.
Pre havarijný stav v areáli Bukózy v susednej obci Hencovce vyhlásili 18. februára mimoriadnu situáciu. V areáli bývalej celulózky došlo k úniku čierneho lúhu. Hasiči na mieste inštalovali špeciálne kontajnery na zachytávanie nebezpečných látok.