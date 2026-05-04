< sekcia Regióny
Rezort otvoril v D. Strede nové pracovisko pre obete trestných činov
Základnou úlohou informačných kancelárií je poskytnúť bezpečný priestor, obeť vypočuť a odborne ju usmerniť.
Autor TASR
Dunajská Streda 4. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR otvorilo v pondelok v Dunajskej Strede nové pracovisko pre obete trestných činov. Cieľom informačných kancelárií je zlepšiť ochranu, podporu a dostupnosť pomoci pre obete. Informoval o tom odbor strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR.
„Dunajská Streda je po Poprade, Michalovciach, Ružomberku, Prievidzi, Leviciach a Malackách predposlednou lokalitou v sérii plánovaných otvorení. Nasledovať bude ešte Rimavská Sobota,“ priblížila štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Cieľom je podľa jej slov čo najdostupnejšia pomoc.
„Preto priebežne vyhodnocujeme potreby regiónov a rozširujeme služby aj do okresných miest. Reagujeme tak na dopyt a snahu byť bližšie k ľuďom, ktorí by inak museli za pomocou cestovať do krajských miest vzdialených aj desiatky kilometrov,“ doplnila. Informačné kancelárie pomáhajú klientom zorientovať sa v ich právach a v systéme dostupnej odbornej pomoci.
Základnou úlohou informačných kancelárií je poskytnúť bezpečný priestor, obeť vypočuť a odborne ju usmerniť. Podľa rezortu vnútra pomáhajú stabilizovať situáciu, vysvetľujú práva a orientujú klienta v trestnom konaní aj v možnostiach pomoci. V prípade potreby ho prepájajú na odborné služby - právne, psychologické či sociálne.
„Informačné kancelárie zároveň realizujú aj preventívne a osvetové aktivity. Zameriavajú sa najmä na osoby prvého kontaktu, ako sú učitelia či pracovníci komunitných centier,“ doplnil riaditeľ Úradu prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin. Služba je postavená na princípe prezumpcie statusu obete - klientovi sa verí na základe jeho tvrdenia. Odstraňujú sa tak bariéry prvého kontaktu. Informačné kancelárie nenahrádzajú políciu ani neposkytujú právne služby.
Informačné kancelárie na Slovensku od roku 2019 poskytli pomoc 5926 klientom. Najčastejšie išlo o podvody, domáce násilie, vydieranie a nebezpečné vyhrážanie. Samosprávy sú druhým najčastejším partnerom pri odporúčaní klientov. Približne 51 percent klientov pred návštevou kancelárie neoznámilo prípad polícii.
„Dunajská Streda je po Poprade, Michalovciach, Ružomberku, Prievidzi, Leviciach a Malackách predposlednou lokalitou v sérii plánovaných otvorení. Nasledovať bude ešte Rimavská Sobota,“ priblížila štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Cieľom je podľa jej slov čo najdostupnejšia pomoc.
„Preto priebežne vyhodnocujeme potreby regiónov a rozširujeme služby aj do okresných miest. Reagujeme tak na dopyt a snahu byť bližšie k ľuďom, ktorí by inak museli za pomocou cestovať do krajských miest vzdialených aj desiatky kilometrov,“ doplnila. Informačné kancelárie pomáhajú klientom zorientovať sa v ich právach a v systéme dostupnej odbornej pomoci.
Základnou úlohou informačných kancelárií je poskytnúť bezpečný priestor, obeť vypočuť a odborne ju usmerniť. Podľa rezortu vnútra pomáhajú stabilizovať situáciu, vysvetľujú práva a orientujú klienta v trestnom konaní aj v možnostiach pomoci. V prípade potreby ho prepájajú na odborné služby - právne, psychologické či sociálne.
„Informačné kancelárie zároveň realizujú aj preventívne a osvetové aktivity. Zameriavajú sa najmä na osoby prvého kontaktu, ako sú učitelia či pracovníci komunitných centier,“ doplnil riaditeľ Úradu prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin. Služba je postavená na princípe prezumpcie statusu obete - klientovi sa verí na základe jeho tvrdenia. Odstraňujú sa tak bariéry prvého kontaktu. Informačné kancelárie nenahrádzajú políciu ani neposkytujú právne služby.
Informačné kancelárie na Slovensku od roku 2019 poskytli pomoc 5926 klientom. Najčastejšie išlo o podvody, domáce násilie, vydieranie a nebezpečné vyhrážanie. Samosprávy sú druhým najčastejším partnerom pri odporúčaní klientov. Približne 51 percent klientov pred návštevou kancelárie neoznámilo prípad polícii.