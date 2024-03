Rezort Piešťany sa bude i naďalej orientovať na zahraničné trhy

Piešťany 3. marca (TASR) - V roku 2023 strávili návštevníci v ubytovacích zariadeniach v členských samosprávach Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany 561.444 nocí, čo je o 2,5 percenta menej ako v roku 2022. Až 61 percent z tohto počtu tvorili prenocovania v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, informovala výkonná riaditeľka OOCR Tatiana Nevolná.



"Podiel domácich návštevníkov na celkovom počte prenocovaní bol až 63,5 percenta. Zahraniční návštevníci tvorili 36,5 percenta prenocovaní," uviedla. Zároveň bolo vlani v OOCR uhradených 924.740 eur za daň z ubytovania, pričom 98,40 percenta z celkovej sumy bola daň zaplatená v meste Piešťany. V porovnaní s predchádzajúcim rokom pritom ide o nárast, a to najmä vďaka zvýšeniu poplatkov. Najsilnejším obdobím v Piešťanoch sú vždy letné prázdniny, najsilnejším mesiacom bol august. Najslabším obdobím je začiatok roka s najslabším mesiacom január.



"Príčiny poklesu počtu prenocovaní prisudzujeme viacerým okolnostiam," konštatovala Nevolná. "V roku 2023 sa ľudia prestali obávať pandémie a cestovania po svete. Väčšina domácich strávila dovolenku v zahraničí a vynahradila si tak takmer tri roky strávené doma. Zároveň sa s nárastom cien stávame cenovo porovnateľní s dovolenkami v zahraničí," dodala. V októbri sa začal vojnový konflikt v Izraeli, ktorý predčasne pozastavil priame letecké spojenie Tel Aviv - Piešťany. Podľa Nevolnej však nielen vzdialenejšie, no aj európske štáty vnímajú Slovensko ako krajinu v prílišnej blízkosti pri Ukrajine, v ktorej prebieha vojnový konflikt. "Majú obavy, či je u nás bezpečne, keďže sme priami susedia. Na bezpečnosť našej destinácie sa nás často pýtali napríklad návštevníci veľtrhu v Nemecku, kde sme prezentovali Piešťany," opísala skúsenosť.



Výsledky roku 2023 pre OOCR znamenajú väčšiu orientáciu na zahraničné trhy, ktoré do destinácie prinášajú viac finančných prostriedkov v porovnaní s domácimi návštevníkmi.