Rezort pôdohospodárstva zakázal dočasne využívať lesy okresu Malacky

Bratislava 1. apríla (TASR) - V katastrálnom území obcí okresu Malacky platí pre verejnosť dočasný zákaz vstupu a využívania lesov. Príslušné rozhodnutie vydalo v pondelok (31. 3.) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Zákaz platí pre vstup do lesov v katastrálnom území obcí Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malacky, Pernek, Plavecký Štvrtok, Feld (obec Plavecký Štvrtok), Rohožník, Suchohrad, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Zohor a lesných území Bažantnica, Riadok, Obora (všetky Vojenský obvod Záhorie).



„Zákaz využívania lesov verejnosťou platí až do odvolania tohto zákazu,“ upozornilo MPRV. Oznam zverejnili na svojich weboch aj dotknuté obce. Zákaz využívania lesov na území Vojenského obvodu Záhorie v pondelok vyhlásilo Ministerstvo obrany SR.



Zákaz vstupu do lesov v okrese Malacky je súčasťou opatrení na obmedzenie šírenia nákazy slintačky a krívačky a súvisí s potvrdeným ohniskom nákazy na farme v Plaveckom Štvrtku. Slintačka a krívačka bola doteraz potvrdená v piatich chovoch dobytka na juhu a západe Slovenska. S ohľadom na závažnosť dôsledkov šírenia nákazy a ekonomických škôd vyhlásila vláda minulý týždeň pre celé územie Slovenska mimoriadnu situáciu.