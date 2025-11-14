< sekcia Regióny
Rezort podporuje metódu obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania
Otázku financovania metódy CLIL otvorila sťažnosť rodiča na jednej z bratislavských škôl, ktorú prešetrovala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI).
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR podporuje metódu obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania (CLIL) na školách, ktorá kombinuje vzdelávanie v cudzom jazyku s výučbou odborného predmetu. Upozorňuje však na dodržiavanie zákona, najmä princípov bezplatnosti základného vzdelávania a rovnoprávneho prístupu. Pre TASR to uviedli z rezortu školstva. Reagovali tak aj na apel bratislavskej mestskej časti Staré Mesto na zabezpečenie jednotných pravidiel a financovania výučby tejto metódy. Samospráva poukázala na využívanie metódy v školách v rôznej podobe.
„Metóda CLIL je jednou z moderných a prínosných foriem výučby. Ministerstvo ju podporuje a nemá žiadny zámer obmedzovať nadštandardné programy, ktoré zlepšujú jazykové či odborné kompetencie žiakov,“ reagovali z rezortu. Za kľúčové však považujú, aby tieto aktivity boli realizované v súlade s legislatívou. Ako zdôraznili, školský zákon jednoznačne vyžaduje, aby v prípade doplnkových či platených programov existovala bezplatná alternatíva pre všetkých žiakov a aby rodičovské príspevky boli dobrovoľné.
Hovorkyňa Starého Mesta Veronika Gubková pre TASR priblížila, že v liste adresovanom MŠVVaM apelovali na potrebu objasniť, či je možné zabezpečiť vyučovanie metódou CLIL prostredníctvom externého dodávateľa, ktorý na základe zmluvného vzťahu s rodičmi vyberá príspevky na financovanie lektorov. Podľa Gubkovej chýbajú pri uplatňovaní metódy presnejšie rámce, ktoré by jasne určili priestor, v ktorom sa majú školy pohybovať. „Pravidlá by mali byť uplatňované s celoslovenskou platnosťou, keďže sa tento druh výučby realizuje aj v iných bratislavských mestských častiach, ako aj obciach a mestách na celom Slovensku,“ povedala Gubková.
V praxi sa rodičia podľa Starého Mesta často finančne spolupodieľajú na činnostiach, ktoré by mali byť pokryté systémom. To, ako tvrdí, vytvára vákuum, ktorým je potrebné sa zaoberať. "Naši občania majú právo na bezplatné vzdelávanie na štátnych školách,“ priblížila samospráva. Prepojenie jazykového a obsahového vzdelávania prostredníctvom metódy CLIL označila za veľmi prospešné. „Citeľným spôsobom obohacuje žiakov,“ doplnila.
Otázku financovania metódy CLIL otvorila sťažnosť rodiča na jednej z bratislavských škôl, ktorú prešetrovala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI). Ako pre TASR uviedla hovorkyňa ŠŠI Katarína Matejková, prešetrením zistila, že výučba CLIL nebola realizovaná v poobedňajších hodinách ani ako krúžková činnosť, ale bola súčasťou riadneho vyučovania v dopoludňajších hodinách v rozsahu päť až šesť hodín týždenne. Prebiehala v jednotlivých triedach, ktoré vyučoval lektor za prítomnosti kvalifikovaného učiteľa príslušného predmetu. „Riaditeľka školy týmto nedodržala princíp bezplatnosti vzdelania v základnej škole a zákonní zástupcovia v rozpore so školským zákonom za vzdelávanie metódou CLIL platili,“ ozrejmila Matejková.
Podľa inšpekcie zároveň nebola v niektorých ročníkoch zabezpečená alternatíva bez CLIL programu, čím došlo k porušeniu princípu rovnoprávneho prístupu k vzdelávaniu. Matejková tiež upozornila, že primárnym problémom je financovanie vzdelávania v štátnych školách, nie samotné uplatňovanie metódy CLIL. „Metóda CLIL na prvom stupni základnej školy sa podľa odporúčania rezortu školstva môže uplatňovať v prípade, ak škola disponuje personálnymi kapacitami z radov kvalifikovaných učiteľov,“ podotkla.
Vedenie školy, ktorej sa sťažnosť týka, odmieta, že by porušilo zákon. Tvrdí, že rozšírené vzdelávanie v cudzom jazyku zabezpečuje v súlade s odporúčaniami ministerstva a považuje ho za prínosné pre rozvoj jazykových kompetencií žiakov. Argumentuje, že štátne školy nie sú financované na zabezpečenie výučby s lektormi z cudziny a musia sa spoliehať na podporu rodičov či partnerských organizácií.
Ministerstvo tvrdí, že škole poskytlo stanovisko v súlade so zákonom. Ako priblížili z rezortu, stanovisko presne pomenovalo podmienky na dodržanie bezplatnosti, odporučilo zabezpečiť bezplatnú alternatívu a upozornilo na povinnosť, aby výučbu v škole zabezpečoval kvalifikovaný pedagogický zamestnanec.
Zároveň avizovali, že rezort pripravuje širší metodický materiál, ktorý sa bude týkať všetkých foriem spolupráce škôl s mimovládnymi organizáciami, externými lektormi či partnermi – teda všetkých doplnkových aktivít financovaných príspevkami rodičov. „Cieľom je zjednotiť pravidlá pre všetky školy na Slovensku, nie riešiť jednu konkrétnu metódu alebo izolovaný prípad. Ministerstvo chce zabezpečiť, aby školy mali jasné, prehľadné a jednotné podmienky, ktoré zabránia tomu, že rodičia budú financovať činnosti, ktoré majú byť garantované štátom,“ dodali z ministerstva pre TASR.
