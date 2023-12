Rezort práce: Ihrisko rodinka sa mení na Ihrisko pre každé dieťa

Košice 2. decembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) schváli dotáciu vo výške takmer piatich miliónov eur na výstavbu ďalších 113 detských inkluzívnych ihrísk vybraných v tomto roku. Zmení sa však názov projektu z Ihrisko rodinka na Ihrisko pre každé dieťa. Zmenu ohlásil v sobotu minister Erik Tomáš (Hlas-SD) pri príležitosti otvorenia inkluzívneho ihriska na sídlisku KVP v Košiciach.



"Ide o pekný projekt, v ktorom chceme pokračovať. Oceňujem na ňom najmä to, že sa na tomto ihrisku môžu hrať aj zdravotne znevýhodnené deti," uviedol Tomáš. Od roku 2021 už rezort práce poskytol viac ako 15 miliónov eur na podporu 344 bezbariérových ihrísk po celom Slovensku. Nové vedenie ministerstva chce v projekte pokračovať aj v budúcom roku. "Ešte v decembri môžu obce, mestá, občianske združenia či cirkev žiadať o nové dotácie. Zjednodušíme však podmienky, pretože doterajšie boli nezmyselne prísne. Dokonca evokujú podozrenie, že boli šité na úzku skupinu firiem schopných dodávať niektoré komponenty. To spôsobovalo predraženie spoluúčasti žiadateľov, niektorí dokonca radšej od projektu odstúpili," tvrdí Tomáš.



Každé ihrisko predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami určenými pre deti vo veku od troch do 14 rokov a oddychovou zónou pre dospelých. Hlavný objekt zahŕňa 11 prvkov, z toho tri sú inkluzívne, čo znamená, že umožňujú deťom so znevýhodnením tráviť čas pri hre s rovesníkmi. Súčasťou areálu sú tiež besiedka, lavičky a hrací priestor v tvare lode. Komponenty ihriska sú vyrobené z prírodných materiálov. Ich dizajn je zameraný na to, aby bolo ihrisko prístupné pre všetkých členov komunity a poskytovalo podnetné a príjemné prostredie na rozvoj zručností detí a zdieľanie zážitkov.