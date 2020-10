Rezort práce plánuje postaviť v Holíči dva domy pre detský domov

Holíč 27. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk na stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč. Vyplýva to zo zverejnených informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je výstavba dvoch rodinných domov v oplotenom areáli pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na účely Detského domova Holíč. Prvá novostavba je v lokalite Budovateľská ulica, druhá novostavba je v lokalite Gagarinova ulica.



"Navrhované objekty sú samostatne stojace, prízemné, murované, bez podpivničenia, bez zabudovaného podkrovia, zastrešené šikmou valbovou strešnou konštrukciou, so strešnou krytinou škridlovou, zo škridiel pálených alebo betónových dvojdrážkových. Rodinné domy sú riešené dispozične zo štyroch izieb, ostatných miestností a vonkajších priestorov," uvádza sa v opise výzvy.



Predpokladaná hodnota zákazky je 361.944,90 eura bez DPH a lehota na predkladanie ponúk je do 3. novembra.