Rezort pri Kečove je roky zatvorený, starosta vidí nevyužitý potenciál

Kečovo 16. júna (TASR) – Zatvorený Rezort Domica pri obci Kečovo v okrese Rožňava, ktorý nefunguje už zhruba desať rokov, je nevyužitým potenciálom pre celý región. TASR to povedal starosta obce Július Lőrincz s tým, že samospráve i miestnym obyvateľom je ľúto opustenej stavby, na ktorú obec poskytla pozemky takmer zadarmo.



„Keby sa to rozbehlo, miestni občania a ľudia z celého regiónu by mohli získať zamestnanie. Určite by nám stúpla aj návštevnosť, nielen počas hlavnej sezóny, ale celoročne, keďže Domica je otvorená celý rok,“ podotkol starosta. Podľa neho všetko bude záležať od plánov a zámerov nových majiteľov, ktorí sa ale zatiaľ oficiálne vedeniu obce nepredstavili.



„Ja dúfam a verím, že sa už konečne dostane do rúk takých majiteľov, ktorí sa o to budú aj starať, aby sa darilo aj im, aj nám, ktorí žijeme v tejto oblasti. Doteraz dali v okolí vyzbierať odpadky a niečo upratovali aj vo vnútri, keďže niekde to bolo až tak zanedbané, že sa ani nedalo vstúpiť do budov. Odstránili tiež náletovú zeleň v areáli a vykosili ho. Sme vďační aj za to, lebo bol naozaj zarastený,“ dodal Lőrincz.



Znovuotvorenie rezortu by podľa neho bolo impulzom aj pre ďalšie subjekty, ktoré by v okolí jaskyne mohli poskytovať ubytovanie. „Pred tromi, štyrmi rokmi boli v Kečove plány, niektorí ľudia sa chystali prerobiť rodinné domy na tieto účely. Prestali s tým však, keď rezort chátral a dostal sa do takejto situácie,“ konštatoval starosta.



TASR sa pokúsila získať aj stanovisko súčasného majiteľa objektu, opakovane sa jej však s ním nepodarilo spojiť.



Rezort Domica začal bývalý vlastník stavať v roku 2006, k otvoreniu došlo v roku 2008. Jeho súčasťou bol i hotel, wellnes, reštaurácia i rozprávkový park pre deti. Návštevníkom mal ponúknuť aj speleoterapiu v neďalekej Domici. V roku 2009 bol však areál dočasne a napokon v roku 2010 i natrvalo zatvorený.