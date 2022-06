Rezort školstva pripravil pre deti na MDD v Bratislave program

Bratislava 1. júna (TASR) - Počas stredajšieho Medzinárodného dňa detí si Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s priamo riadenými organizáciami pripravili na bratislavskej Železnej studničke viacero aktivít pre žiakov. Súčasťou sú hlavolamy, kvízy, maľovanie na plátno, rôzne športové súťaže či aktivity rozvíjajúce vzťah k ochrane prírody.



"Po dvoch rokoch, keď sme sa nemohli osobne stretávať, sme sa rozhodli osláviť deň detí s rodičmi a deťmi touto akciou. Všetci si môžu skúsiť vedecké pokusy, prácu s robotmi, maľovanie, športové aktivity, spoznajú sokoliarstvo či aktivity venujúce sa ochrane prírody. Verím, že mnohí tu aj spoznajú zamestnancov rezortu a zistia, že ich práca nie je iba o sedení v kancelárii," priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Poznamenal, že je to hlavne o tom, aby deťom odovzdali čo najlepšie vzdelanie, nadchli ich a pomohli im pripraviť sa na život.



Počas stredy je program pripravený aj pre mladých vedcov, k dispozícii pre nich sú rôzne logické hlavolamy, 3D tlačiareň, laserový vyrezávač či roboty. Na názorných ukážkach im vysvetlia viaceré fyzikálne princípy, ktoré si môžu vyskúšať napríklad aj počas pretekov papierových lietadielok, ktoré si sami vyrobia.



Pre návštevníkov podujatia sú pripravené aj rôzne kvízy, anketa, kde budú môcť deti hlasovať, čo by chceli v škole zmeniť, technické škôlky, interaktívne aktivity či spoznávanie života ľudí s rôznymi obmedzeniami. "Deti počas dňa budú mať príležitosť zistiť, aké to je mať dyslexiu, a to vďaka simulujúcim okuliarom, alebo cez simulujúce rukavice zažijú svet dysgrafika, spoznajú svet nevidiacich či telesne postihnutých," priblížila štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová.



Deti čaká i množstvo pohybových aktivít. Súčasťou podujatia bude aj sokoliarske vystúpenie, spoznávanie prírody interaktívnou formou, ako napríklad ukážky zvukov zvierat, nahliadnutie do sveta netopierov či lesov okolo nás.



Podujatie v bratislavskej rekreačnej lokalite je naplánované do 14.00 h.