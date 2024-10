Rezort školstva upozorňuje na šírenie dezinformácií o škole v Trenčíne

Bratislava 2. októbra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR preveruje všetky podnety, ktoré dostáva na činnosť škôl, a je v kontakte aj s vedením strednej školy v Trenčianskom samosprávnom kraji. Prostredníctvom dezinformačného videoblogu bola obvinená zo šírenia ideológie. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.



"Dôvodom bola organizácia podujatia, ktorého cieľom bolo pripomenúť si obete tragického teroristického útoku z 12. októbra 2022 a realizovať výstavu žiackych plagátov na chodbe školy. Vedenie školy tému aktívne rieši a zvažuje, či sa podujatie uskutoční," priblížilo ministerstvo.



Ako poznamenalo, MŠVVaM sa ohradzuje voči obvineniam, že by umožňovalo šírenie akejkoľvek ideológie v prostredí škôl. Naopak, do parlamentu podľa neho predložilo vládny návrh zákona, ktorý si v prípade citlivých tém a aktivít bude vyžadovať prerokovanie v Rade školy, Pedagogickej rade či informovaný súhlas rodiča.



Zasadzuje sa a naďalej bude trvať na tom, aby školy zostali apolitickým miestom bez akýchkoľvek ideológií, kde sa budujú hodnoty ľudských práv, vzájomného rešpektu a tolerancie. Škola má podľa neho zároveň slobodu organizovať vzdelávanie a výchovu v súlade so svojím poslaním, pokiaľ sú tieto aktivity v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom.



Zároveň v prospech ochrany detí, učiteľov a škôl žiada verejnosť a mediálne činné osoby o nezverejňovanie údajov, ktoré by mohli konkrétnu školu, učiteľov a žiakov vystaviť nátlaku, šikane alebo akémukoľvek ohrozeniu. "Zverejňovanie citlivých a osobných údajov o škole či jej zamestnancoch zároveň predstavuje porušenie pravidiel GDPR a môže viesť k právnym následkom," upozornil rezort.