Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu rozvoja infraštruktúry VŠ

Košice 8. augusta (TASR) - Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu strategického rozvoja infraštruktúry vysokých škôl (VŠ), ktorých cieľom je užšia spolupráca formou konzorcií VŠ. Celková výška alokovaných finančných prostriedkov je 120 miliónov eur. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom v Košiciach informovalo vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Oprávnenými žiadateľmi a partnermi sú verejné a štátne VŠ, ktoré vytvoria konzorcium najneskôr do 31. marca 2026. "Do výzvy sa teda reálne môže prihlásiť dokopy päť projektov zahŕňajúcich 11 VŠ, ku ktorým už boli podané projektové zámery," informoval rezort s tým, že žiadatelia sa budú môcť do výzvy prihlasovať do 27. októbra tohto roka.



Zo 120 miliónov eur v rámci prostriedkov mechanizmu z plánu obnovy a odolnosti je 12 miliónov eur určených na aktivity spojené s integráciou VŠ do konzorcií a 108 miliónov eur je alokovaných na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry, respektíve s tým súvisiace rekonštrukcie.



"Výsledok takejto výzvy bude, že to umožní vytváranie spoločných študijných programov a poskytne väčšie možnosti pre študentov absolvovať predmety z ponuky viacerých VŠ podľa kapacitných možností, zdieľania laboratórií, špecializovaných učební, vybavenia," priblížil minister školstva Daniel Bútora.



Podľa MŠVVaŠ by to malo okrem iného rozšíriť ponuku, zvýšiť kvalitu a atraktivitu VŠ, skvalitniť podporné služby pre študentov, zefektívniť ekonomické procesy a tiež prispieť k zviditeľneniu sa v zahraničí. Zároveň by to malo pomôcť zmierniť takzvaný odliv mozgov.



Povinnými aktivitami konzorcia bude používanie harmonizovaných vnútorných systémov kvality, spoločné študijné programy, možnosť absolvovať predmety z ponuky všetkých univerzít v rámci konzorcia, ďalej spoločná výskumná, vývojová alebo iná tvorivá činnosť, zdieľanie priestorov či používanie integrovaných knižničných, publikačných a IT systémov. "Dúfame, že bude oveľa viac študijných programov, ktoré budú interdisciplinárne, čiže viac pripravujúce pre súčasnú dobu," dodal rezortný štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák.



Medzi povinne voliteľnými aktivitami je napríklad obnova infraštruktúry. "Ak sa napríklad VŠ rozhodnú investovať prostriedky do internátov, tak potom budú zdieľané medzi všetkými členmi konzorcia," vysvetlil.



Rezort očakáva, že podporí minimálne dve konzorciá. Maximálna výška poskytnutých prostriedkov na žiadateľa je 60 miliónov eur. Obdobie oprávnenosti výdavkov je od 1. februára 2020 do konca marca 2026.