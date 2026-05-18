Rezort: V Kremnici sa vďaka množstvovému zberu zníži produkcia odpadu
Autor TASR
Kremnica 18. mája (TASR) - Mesto Kremnica bude z európskych zdrojov čerpať takmer 850.000 eur na zavedenie množstvového zberu odpadu. Projekt, ktorého súčasťou bude aj vybudovanie kontajnerových stojísk, prispeje k zníženiu produkcie odpadu na jedného obyvateľa o takmer 20 kilogramov ročne. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Zámer, na ktorý získala kremnická samospráva zdroje z európskych fondov, počíta s vybudovaním 29 zabezpečených stojísk vrátane nových 1100-litrových, 240-litrových a 120-litrových nádob na komunálny odpad. Nádoby budú proti neoprávnenému znečisťovaniu okolia chránené gravitačnými zámkami a mechanickým uzamykaním.
Zavedenie množstvového zberu odpadu má v Kremnici prispieť k spravodlivejšiemu a efektívnejšiemu zberu komunálneho odpadu. V rámci projektu budú zabezpečené aj ručné čítačky, čítačky na vozidlá a tiež softvér a licencia na elektronickú evidenciu odpadov. Každý výsyp bude monitorovaný, čo umožní vyhodnocovať mieru separácie a optimalizovať logistiku odvozu.
„Teší ma, že aj do historicky významného banského mesta doručujeme investíciu, ktorá skvalitní život obyvateľom, motivuje ich k dôslednejšiemu triedeniu odpadov a samospráve umožní nastaviť spravodlivejšie poplatky za vývoz odpadu. Vďaka zavedeniu množstvového zberu odpadu klesne celková produkcia zmesového odpadu v meste o viac ako 90 ton odpadu ročne ,“ uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Ako vlani v novembri skonštatoval kremnický primátor Martin Novodomec, po skolaudovaní a spustení novej kompostárne v roku 2024, je zavedenie množstvového odpadu ďalší projekt, vďaka ktorému bude mesto Kremnica ekologickejšie. Nový systém má podľa slov primátora vytvoriť spravodlivý systém nakladania s odpadmi, v rámci ktorého budú občania, ktorí separujú, odmenení. Radnica bude projekt spolufinancovať sumou viac ako 73.000 eur, dokončený má byť do konca marca 2028.
