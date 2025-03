Rezort v okrese Snina riešil podporu vidieka aj financovanie nemocnice

Dlhé nad Cirochou 7. marca (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR od piatka spúšťa možnosť získať pre regióny viac ako 30 miliónov eur. Pre obce do 1000 obyvateľov vyhlásilo výzvu s názvom Živý vidiek. Ako uviedol minister Richard Raši (Hlas-SD) v piatok na rezortnom dni v Dlhom nad Cirochou v okrese Snina, na realizáciu projektov sú vyčlenené viac ako štyri milióny eur zo štátneho rozpočtu.



"Tie najmenšie obce, ktoré majú do 1000 obyvateľov a je ich na Slovensku takmer 2000, budú môcť čerpať finančné prostriedky, aj keď sa im to doteraz nedarilo," doplnil Raši.



Výzva sa zameriava na podporu cestovného ruchu, zachovanie kultúrnej identity, starostlivosť o kultúrne dedičstvo a rozvoj občianskej vybavenosti. Podporované budú projekty, ako sú opravy drevených kostolíkov, nákup ozvučenia pre kultúrne domy, rekonštrukcie vojnových cintorínov, nákup folklórnych krojov a obstaranie hudobných nástrojov. Výzva je otvorená pre projekty z celého územia Slovenska.



Ďalšou formou pomoci regiónom v rámci viac ako 30-miliónového balíka je výzva na centrá zdieľaných služieb. Vznikne ich 21 a ich cieľom je spoločný výkon agendy samospráv. Ich vznik je podporený z dvoch finančných mechanizmov - z Plánu obnovy a odolnosti SR, prostredníctvom ktorého Ministerstvo vnútra SR zabezpečuje riadenie centier, a z eurofondov z Programu Slovensko, ktoré zabezpečia personálne kapacity centier zdieľaných služieb.



"Je mi potešením oznámiť, že výzva na tieto účely je vyhlásená od dnešného dňa. Budú z nej podporené administratívne, technické a analytické kapacity, teda odborní zamestnanci," doplnil Raši. Štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák zdôraznil, že ide o pilotný projekt. "Veríme, že sa osvedčí. Súčasťou centier zdieľaných služieb bude viac ako 400 samospráv, ktoré sú domovom pre viac ako 570.000 obyvateľov," doplnil Kaliňák.



V tomto roku pokračuje aj podpora najmenej rozvinutých okresov, na ktorú je alokovaných viac ako 11,5 milióna eur. V priebehu marca vyhlási MIRRI v spolupráci s okresnými úradmi 19 výziev na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok. Zmenou zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na zákon o prioritných okresoch bude okres Snina zaradený do zoznamu prioritných okresov.



V rámci rezortného dňa v okrese Snina sa stretol aj minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) s predstaviteľmi nemocnice v Snine, ktorá je mestskou nemocnicou. "Nikdy nebola zo strany štátu dofinancovaná. Pre úradníkov aj politikov je absolútne vzdialená a často je vnímaná iba cez nejaké tabuľky a fiktívne hodnoty v Exceli. Realita je však taká, že je vylučovaná z rôznych možností podpory," doplnil minister. Dodal, že s odborníkmi na ministerstve zdravotníctva budú hľadať riešenie, aby bol v nemocnici vytvorený urgentný príjem prvého stupňa, na ktorý by mohli nadviazať ďalšie kroky, ako napríklad výstavba nového oddelenia neurológie alebo rozšírenie ambulantnej časti.