< sekcia Regióny
Rezort vnútra a mesto Skalica zavŕšili obnovu budovy Okresného úradu
Klientske centrum ponúka moderné, klimatizované priestory s detským kútikom, disponuje schodiskovou plošinou pre imobilných klientov a poskytuje parkovanie pre návštevníkov.
Autor TASR
Skalica 19. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s mestom Skalica zavŕšilo rozsiahlu obnovu budovy Okresného úradu Skalica, v ktorej sídli aj klientske centrum. Cieľom je priniesť občanom komfortné, dôstojné a energeticky úsporné prostredie. TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR.
Klientske centrum ponúka moderné, klimatizované priestory s detským kútikom, disponuje schodiskovou plošinou pre imobilných klientov a poskytuje parkovanie pre návštevníkov. Vďaka strategickej polohe okresu Skalica, ktorý je prihraničný so susednou Českou republikou, centrum denne vybaví približne 180 klientov.
„Dôležitým partnerom pri tejto obnove bolo mesto Skalica. Už pred časom sa mesto zaviazalo, že po modernizácii vnútorných priestorov zabezpečí aj obnovu exteriéru,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Modernizácia exteriéru výrazne znižuje náklady na energie a zároveň zlepšuje hospodárnosť a udržateľnosť prevádzky. „Klientske centrá priamo zlepšujú každodenný kontakt ľudí so štátom. V Skalici sa podarilo spojiť investíciu zo strany ministerstva a zodpovedný prístup samosprávy, výsledkom čoho je moderné a dôstojné prostredie pre občanov aj zamestnancov úradu. Tandem štátu a samosprávy dokazuje úspech v konkrétnych výsledkoch,“ uviedol splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.
V rokoch 2020 až 2023 ministerstvo investovalo do rekonštrukcie interiéru viac než 800.000 eur. „Práce zahŕňali úpravu priestorov prízemia, kde vzniklo moderné Klientske centrum Okresného úradu Skalica, a kompletnú obnovu všetkých podlaží vrátane suterénu. V rámci klientskeho centra sú zriadené aj detašované pracoviská Okresného úradu Senica - odbor živnostenského podnikania a odbor všeobecnej vnútornej správy,“ doplnil tlačový odbor rezortu.
Klientske centrum ponúka moderné, klimatizované priestory s detským kútikom, disponuje schodiskovou plošinou pre imobilných klientov a poskytuje parkovanie pre návštevníkov. Vďaka strategickej polohe okresu Skalica, ktorý je prihraničný so susednou Českou republikou, centrum denne vybaví približne 180 klientov.
„Dôležitým partnerom pri tejto obnove bolo mesto Skalica. Už pred časom sa mesto zaviazalo, že po modernizácii vnútorných priestorov zabezpečí aj obnovu exteriéru,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Modernizácia exteriéru výrazne znižuje náklady na energie a zároveň zlepšuje hospodárnosť a udržateľnosť prevádzky. „Klientske centrá priamo zlepšujú každodenný kontakt ľudí so štátom. V Skalici sa podarilo spojiť investíciu zo strany ministerstva a zodpovedný prístup samosprávy, výsledkom čoho je moderné a dôstojné prostredie pre občanov aj zamestnancov úradu. Tandem štátu a samosprávy dokazuje úspech v konkrétnych výsledkoch,“ uviedol splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.
V rokoch 2020 až 2023 ministerstvo investovalo do rekonštrukcie interiéru viac než 800.000 eur. „Práce zahŕňali úpravu priestorov prízemia, kde vzniklo moderné Klientske centrum Okresného úradu Skalica, a kompletnú obnovu všetkých podlaží vrátane suterénu. V rámci klientskeho centra sú zriadené aj detašované pracoviská Okresného úradu Senica - odbor živnostenského podnikania a odbor všeobecnej vnútornej správy,“ doplnil tlačový odbor rezortu.