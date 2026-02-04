< sekcia Regióny
Rezort vnútra: Bezpečnosť v mestách je o tandeme štátu a samospráv
Podľa prezidentky PZ Jany Maškarovej je bezpečnosť spoločnou zodpovednosťou a PZ preto víta každý druh spolupráce vrátane úzkej súčinnosti so samosprávami.
Autor TASR
Košice/Prešov 4. februára (TASR) - Bezpečie v uliciach umocňujú konkrétne aktivity, ktoré sú na pleciach štátu aj samospráv. Štátna polícia v rámci agendy poriadkovej polície prijíma opatrenia na zvýšenie ochrany ľudí a v tandeme s mestami a obcami bude toto úsilie výrazne posilnené. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR v rámci stredajšieho spoločného rokovania zástupcov Prezídia Policajného zboru (PZ) za účasti krajských a okresných policajných predstaviteľov, prednostov okresných úradov a predsedov regionálnych združení miest a obcí v Košiciach a Prešove.
„V parlamente máme novelu cestného zákona, ktorou sledujeme zvýšenie bezpečnosti pre chodcov, pripravujeme rozšírenie pôsobností obecných polícií, priestupkový zákon je v legislatívnom procese a mohli by sme pokračovať ďalej. Dôležité je však predstaviť samosprávam pripravované aktivity a diskutovať s nimi o tom, čo je aj v ich silách a možnostiach,“ povedal štátny tajomník MV a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Spojenie, koordinácia a kooperácia sú podľa ministerstva východiskom, ktoré sprevádza šnúra regionálnych stretnutí. Od diskusie s komunálnymi lídrami rezort vnútra očakáva aj informácie, ako vedia v rámci svojich kompetencií pomôcť napríklad s bytmi pre policajtov. Túto významnú profesiu je potrebné v regiónoch stabilizovať aj bytovou otázkou.
Diskusie budú podľa štátneho tajomníka aj o tom, aký prínos pre samosprávy môže mať zavedenie inštitútu osobitného príjemcu či vymáhanie pohľadávok. „Zameriame sa aj na to, ako plánujeme nastaviť medziobecnú spoluprácu s obecnými políciami. Je toho pomerne veľa, ale s jasným záverom. Koncept bezpečnej samosprávy bude kombinácia riešení, pretože budúcnosť samospráv je v integrácii partnerov a mobilizácii zdrojov,“ zdôraznil Kaliňák.
Prezídium PZ s rezortom vnútra organizuje tieto podujatia v každom kraji. Po absolvovaní všetkých výjazdových rokovaní budú podľa MV nasledovať ďalšie nielen legislatívne zmeny s očakávaným posilnením rôznych opatrení podporujúcich bezpečnosť v mestách a obciach.
Podľa prezidentky PZ Jany Maškarovej je bezpečnosť spoločnou zodpovednosťou a PZ preto víta každý druh spolupráce vrátane úzkej súčinnosti so samosprávami. „Veríme, že práve hľadanie spoločných riešení a zdieľanie vzájomných skúseností významne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti v mestách a obciach. Podporujeme a vítame všetky alternatívne formy profesionálnej a odbornej spolupráce, ktoré sú cestou k tomu, aby sa obyvatelia vo svojom prostredí cítili v bezpečí,“ doplnila.
„V parlamente máme novelu cestného zákona, ktorou sledujeme zvýšenie bezpečnosti pre chodcov, pripravujeme rozšírenie pôsobností obecných polícií, priestupkový zákon je v legislatívnom procese a mohli by sme pokračovať ďalej. Dôležité je však predstaviť samosprávam pripravované aktivity a diskutovať s nimi o tom, čo je aj v ich silách a možnostiach,“ povedal štátny tajomník MV a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Spojenie, koordinácia a kooperácia sú podľa ministerstva východiskom, ktoré sprevádza šnúra regionálnych stretnutí. Od diskusie s komunálnymi lídrami rezort vnútra očakáva aj informácie, ako vedia v rámci svojich kompetencií pomôcť napríklad s bytmi pre policajtov. Túto významnú profesiu je potrebné v regiónoch stabilizovať aj bytovou otázkou.
Diskusie budú podľa štátneho tajomníka aj o tom, aký prínos pre samosprávy môže mať zavedenie inštitútu osobitného príjemcu či vymáhanie pohľadávok. „Zameriame sa aj na to, ako plánujeme nastaviť medziobecnú spoluprácu s obecnými políciami. Je toho pomerne veľa, ale s jasným záverom. Koncept bezpečnej samosprávy bude kombinácia riešení, pretože budúcnosť samospráv je v integrácii partnerov a mobilizácii zdrojov,“ zdôraznil Kaliňák.
Prezídium PZ s rezortom vnútra organizuje tieto podujatia v každom kraji. Po absolvovaní všetkých výjazdových rokovaní budú podľa MV nasledovať ďalšie nielen legislatívne zmeny s očakávaným posilnením rôznych opatrení podporujúcich bezpečnosť v mestách a obciach.
Podľa prezidentky PZ Jany Maškarovej je bezpečnosť spoločnou zodpovednosťou a PZ preto víta každý druh spolupráce vrátane úzkej súčinnosti so samosprávami. „Veríme, že práve hľadanie spoločných riešení a zdieľanie vzájomných skúseností významne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti v mestách a obciach. Podporujeme a vítame všetky alternatívne formy profesionálnej a odbornej spolupráce, ktoré sú cestou k tomu, aby sa obyvatelia vo svojom prostredí cítili v bezpečí,“ doplnila.