Rezort vnútra chce premeniť objekt v Piešťanoch na klientske centrum

Bratislava 10. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje rekonštrukciu a modernizáciu objektu na Komenského ulici v Piešťanoch. Vzniknúť tam má klientske centrum okresného úradu a obvodného oddelenia Policajného zboru. Predpokladané náklady sú vyše 8,3 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Začatie obstarávania musí schváliť vláda.



Budova bývalého vodohospodárskeho učilišťa by sa mala po obnove zmeniť na administratívnu budovu s klientskym centrom okresného úradu a polície. V ďalšom pavilóne by mohli fungovať kataster, výdajňa stravy a bufet. Policajným zložkám by mala slúžiť budova niekdajšieho internátu.



Projekt ráta aj so zabezpečením ďalšej budovy pre možný vznik kancelárskych priestorov do budúcnosti. V telocvični, ktorá je ako jediný blok z areálu v prevádzke a plne funkčný, stavebný zámer rieši len nevyhnutné úpravy, spočívajúce v zateplení objektu, oprave strechy a samostatného merania elektrickej energie, plynu a vody.



Rekonštruovať by sa mali aj existujúce areálové kanálové rozvody, osvetlenie či prípojky nízkeho napätia. Stavebný zámer rieši tiež nové areálové plynové prípojky pre novovybudované kotolne. Projekt zahŕňa aj rekonštrukciu existujúcich spevnených plôch, komunikácií a návrh nových parkovacích státí v okolí budov. Počíta sa tiež s výsadbou a odstránením nepotrebných budov.



Projekt by sa mal zrealizovať v rokoch 2022 až 2025.