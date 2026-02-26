< sekcia Regióny
Rezort vnútra: Klientske centrum v Komárne bude v obmedzenom režime
Autor TASR
Komárno 26. februára (TASR) - Klientske centrum Okresného úradu Komárno bude od piatka (27. 2.) fungovať v obmedzenom režime. Na základe posudku statikov, že väčšinu priestorov možno využívať, bude poskytovať služby v obmedzenom režime na úseku živnostenského podnikania, dokladov a evidencie vozidiel. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.
„Ministerstvo vnútra v aktuálnej situácii prosí verejnosť, aby rešpektovala pokyny zamestnancov. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sa klientske centrum čo najskôr vrátilo do štandardného režimu. Informácie budeme postupne aktualizovať,“ povedal Neumann.
Rezort zároveň upozornil, že do priestorov klientskeho centra sa vstupuje zadným zamestnaneckým vchodom od parkoviska. Klientov na to upozorní dočasná navigácia.
V stredu (25. 2.) došlo k pádu betónového prístrešku, ktorý bol umiestnený nad vstupom do budovy klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne. Pri tragédii prišla o život jedna osoba, ďalšie dve utrpeli zranenia. Vyšetrovateľ Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Okolnosti tragédie sú predmetom ďalšieho vyšetrovania polície.
