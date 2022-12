Rezort vnútra: Kontrolu komínov netreba podceňovať, upozorňujú hasiči

Bratislava 6. decembra (TASR) - Kontrolu komínov netreba podceňovať, upozorňujú hasiči. Ako vysvetľujú, pravidelným čistením prepojovacieho potrubia medzi krbom a komínom sa dá predísť požiarom. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



"V rodinných domoch hasiči v uplynulom mesiaci zasahovali až v 85 prípadoch, z toho v 28 prípadoch bol požiar spôsobený práve vyhorením sadzí. Horelo aj v bytových domoch. Nesprávnou a nedbalostnou obsluhou tepelného spotrebiča pri varení vzniklo šesť požiarov," priblížil prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek.



V novembri 2022 sa v dôsledku požiarov zranilo 14 ľudí a sedem ľudí pri požiaroch zahynulo. Z toho päť obetí bolo vo veku od 15 do 60 rokov. Ďalšie dve usmrtené osoby boli staršie ako 60 rokov. Medzi zranenými boli dve deti.



"Je to výrazný nárast zbytočných úmrtí. V októbri zahynuli pri požiaroch dvaja ľudia, v novembri ďalších sedem. Nepodceňujte pravidelné vykonávanie kontrol," zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



V prípade požiaru krbu alebo sadzí treba zachovať pokoj. Ak sa požiar nedá uhasiť vlastnými silami, treba zavolať hasičov na tiesňovej linke 150 alebo 112. "Odstavte krb, utesnite prívod spaľovacieho vzduchu. Skontrolujte, či v miestnostiach, cez ktoré komín vedie, nevzniká dym a teplo. Neotvárajte dvierka v komíne," radí ministerstvo. Z blízkosti komína treba odstrániť horľavé predmety. Do zadymených miestností sa nevstupuje.



Požiar sadzí v komíne sa nehasí vodou. "Mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo dokonca výbuchu, na zrazenie teploty v komíne a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok," dodal rezort.



Hasiči v novembri zasahovali aj pri nesprávnej manipulácii s odpadom (100 požiarov) a tiež na cestách (51 požiarov). Úmyselne založených bolo v novembri šesť požiarov.