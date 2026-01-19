< sekcia Regióny
Rezort vnútra: Mohli by vzniknúť registre starostov
Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák priblížil, že legislatívne zmeny budú súčasťou návrhu zákona o hlavných kontrolóroch.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Na Slovensku by mohli vzniknúť nové verejné registre. V jednom z nich by mali byť uvedené mená starostov a primátorov obcí a miest. Druhý by bol zameraný na hlavných kontrolórov samospráv. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra (MV) SR.
Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák priblížil, že legislatívne zmeny budú súčasťou návrhu zákona o hlavných kontrolóroch. „Starostovia či primátori musia pri rôznych žiadostiach deklarovať, že sú starostami a primátormi. V tejto dobe by mohol postačiť verejne prístupný register, ktorým odbúrame zbytočnú byrokraciu. Napokon, na Slovensku chýba detailný prehľad o úväzkoch starostov, v dôsledku čoho sa neraz viac šíria pocity ako fakty o plnohodnotnom či čiastkovom pôsobení starostov v obciach,“ podotkol.
Ako uviedol, podobne neprehľadná situácia je aj pri hlavných kontrolóroch, ktorých miestne zastupiteľstvá volia na šesťročné obdobie, no v každej obci v inom termíne. „Preto by pripravované registre mali mať výdatnú informačnú hodnotu, napríklad o veľkosti úväzku starostov, či o úväzkoch a začiatku funkčného obdobia hlavných kontrolórov,“ vyhlásil.
Rezort vnútra plánuje na registroch spolupracovať so svojou príspevkovou organizáciou DIVES, „ktorá dlhodobo prevádzkuje viaceré štátne registre a systémy nielen pre samotný rezort, ale aj pre subjekty verejnej správy, vrátane samospráv“.
