Rezort vnútra: Na pomoc pri mimoriadnych udalostiach má ísť 3 mil. eur
Peniaze by mohli ísť obciam a okresom zasiahnutým zosuvmi pôdy, veternou smršťou či zemetrasením z októbra 2023.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Na pomoc po mimoriadnych udalostiach a kompenzácie výdavkov s nimi spojených navrhuje ministerstvo vnútra (MV) vyčleniť zo všeobecnej pokladničnej správy necelé tri milióny eur. Peniaze by mohli ísť obciam a okresom zasiahnutým zosuvmi pôdy, veternou smršťou či zemetrasením z októbra 2023. Vyplýva to z návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas mimoriadnej situácie a z návrhu na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti, ktoré ministerstvo vnútra predložilo do pripomienkového konania.
„Celkovo finančné prostriedky na záchranné práce počas 27 mimoriadnych situácií predstavujú sumu 381.355,20 eura,“ napísal rezort v jednom z materiálov. Medzi mimoriadne situácie patrila napríklad veterná smršť v okresoch Bardejov, Gelnica, Prešov a Sabinov z júla, nedostatok pitnej vody v obciach Súľov - Hradná a Jatov či hromadný príliv cudzincov po vypuknutí vojny na Ukrajine do Vyšného Nemeckého.
Štát by zároveň mohol poskytnúť jednorazovú pomoc vo výške 2,59 milióna eur. „Verifikačné komisie spolu posúdili celkovo 476 žiadostí, pričom v 36 prípadoch zistili podanie neoprávnených žiadostí. Vyčíslenie škôd podľa predložených žiadostí obyvateľov po overení, ktorí spĺňajú kritériá, je v celkovej výške 2.590.515,95 eura,“ napísalo ministerstvo. Týmto krokom chce kompenzovať škody spôsobené veternou smršťou a zemetrasením v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja.
