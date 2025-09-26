Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort vnútra otvoril v Bratislave informačno-poradenské pracovisko

Na snímke sprava poverená prezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová, minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a Riaditeľ KR PZ BA Viliam Adamec počas tlačovej konferencie na tému "Otvorenie Informačno-poradenského pracoviska MV SR - Klientske centrum OÚ na Tomášikovej ulici č. 46 v Bratislave 26. septembra 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Šéfka polície dúfa, že priestor bude využívaný najmä pre školiace aktivity polície a pre verejnosť.

Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra SR otvorilo v bratislavskom klientskom centre okresného úradu informačno-poradenské pracovisko. Budú sa v ňom môcť konať nábory k polícii či hasičom aj podujatia o prevencii. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a prezidentka Policajného zboru poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jana Maškarová.

Budem rád, ak sa tu budú konať rôzne prednášky, workshopy či školenia, rôzne osvetové aktivity, o ktorých som už hovoril, informačné služby, no a rovnako chceme využiť tento priestor aj v súvislosti so systémom spolupráce so školami,“ uviedol minister.

Šéfka polície dúfa, že priestor bude využívaný najmä pre školiace aktivity polície a pre verejnosť. Ministerstvo bude podľa Šutaja Eštoka o podujatiach na pracovisku informovať verejnosť.
