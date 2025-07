Rezort vnútra prešetrí podnet kandidáta na starostu Petržalky

Bratislava 28. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR prešetrí podnet, ktorý minulý týždeň podal kandidát na starostu v bratislavskej Petržalke v doplňujúcich voľbách Juraj Mravec. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Podnet sa týka možného porušenia pravidiel rovnosti kandidátov vo volebnej kampani.



„Ministerstvo vnútra sa bude uvedeným podnetom zaoberať a prešetrí, či došlo k porušeniu zákona o volebnej kampani, alebo nie,“ skonštatoval Neumann.



Podnet podal Mravec na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Týka sa podozrenia z vedenia volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí neoprávneným subjektom. Dôvodom podania podnetu bolo označovanie len jedného z dvoch kandidátov v príspevkoch týkajúcich sa sporu medzi mestskou časťou a hlavným mestom o financovaní materských škôl, a to bývalého starostu Petržalky Jána Hrčku, ktorý na tento post kandiduje aj v doplňujúcich voľbách.



„Keďže v tejto veci je príslušným správnym orgánom Ministerstvo vnútra SR, štátna komisia podnet postúpila MV SR ako vecne príslušnému orgánu na ďalšie konanie,“ podotkol Neumann.



Pre zachovanie rovnosti šancí kandidátov na šéfa miestnej samosprávy vo volebnej kampani je podľa Mravca nevhodné, aby mestská časť touto formou ovplyvňovala volebnú kampaň a voličov. Ak považuje za nevyhnutné menovať jedného z kandidátov bez toho, aby bol poskytnutý priestor aj druhému kandidátovi, nie je podľa neho potrebné zároveň ho aj ako jediného označovať v príspevkoch na sociálnej sieti.



Mestská časť v reakcii pre TASR uviedla, že si nie je vedomá, že by niečo porušila. Odmietla, že by práve spomínaním protikandidáta v príspevkoch uprednostňovala jeho, cieľom malo byť len objektívne a fakticky informovať o témach nespravodlivého financovania materských škôl zo strany mesta, ako aj sporu, ktoré sa bytostne týkajú práve bývalého starostu. Snahu o ovplyvňovanie voličov odmietla. Označenie protikandidáta však podľa slov hovorkyne Márie Halaškovej v rámci dobrej vôle obratom odstránila.