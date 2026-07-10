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Rezort vnútra reaguje na návrh o vykázaní násilníkov z obydlia
Pripomenul, že návrh zákona o obecnej polícii je v súčasnosti v legislatívnom procese, v ktorom sa vyhodnocujú zásadné pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Návrh, aby mestskí a obecní policajti mohli násilníka, ktorý ublíži obeti, vykázať z obydlia, považuje Ministerstvo vnútra (MV) SR za odbornú tému, ktorá si vyžaduje dôkladnú odbornú a legislatívnu diskusiu. Vyplýva to z vyjadrenia rezortu vnútra, ktoré pre TASR poskytol jeho hovorca Matej Neumann. MV tak reagovalo na návrh predstaviteľov samospráv a odborníkov na ochranu obetí násilia.
„Ide o zásadné rozšírenie právomocí obecných polícií, preto nepovažujeme za vhodné vyjadrovať sa k čiastkovým návrhom prezentovaným vo verejnom priestore skôr, ako budú odborne prerokované so všetkými dotknutými subjektmi,“ ozrejmil Neumann.
Pripomenul, že návrh zákona o obecnej polícii je v súčasnosti v legislatívnom procese, v ktorom sa vyhodnocujú zásadné pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania.
Predstavitelia samospráv a odborníci na ochranu obetí násilia predstavili po štvrtkovom (9. 7.) spoločnom stretnutí návrh, aby mestskí a obecní policajti mali kompetenciu vykázať násilníka z obydlia minimálne na 48 hodín tak, aby bola vzdialenosť od obete násilia najmenej 50 metrov. Reagovali tak na nedávnu vraždu ženy v Gelnici. O ich návrhu by sa podľa nich mala otvoriť odborná diskusia s tým, že by sa mohol upraviť v rámci novely zákona o obecnej polícii.
„Ide o zásadné rozšírenie právomocí obecných polícií, preto nepovažujeme za vhodné vyjadrovať sa k čiastkovým návrhom prezentovaným vo verejnom priestore skôr, ako budú odborne prerokované so všetkými dotknutými subjektmi,“ ozrejmil Neumann.
Pripomenul, že návrh zákona o obecnej polícii je v súčasnosti v legislatívnom procese, v ktorom sa vyhodnocujú zásadné pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania.
Predstavitelia samospráv a odborníci na ochranu obetí násilia predstavili po štvrtkovom (9. 7.) spoločnom stretnutí návrh, aby mestskí a obecní policajti mali kompetenciu vykázať násilníka z obydlia minimálne na 48 hodín tak, aby bola vzdialenosť od obete násilia najmenej 50 metrov. Reagovali tak na nedávnu vraždu ženy v Gelnici. O ich návrhu by sa podľa nich mala otvoriť odborná diskusia s tým, že by sa mohol upraviť v rámci novely zákona o obecnej polícii.