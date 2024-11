Rezort vnútra rekonštruuje nadzemnú časť krytu Zlatovce v Trenčíne

Bratislava/Trenčín 10. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR rekonštruuje nadzemnú časť krytu civilnej ochrany (CO) Zlatovce v Trenčíne. Súčasťou objednávky prác za viac ako 1,1 milióna eur je aj nadstavba jedného podlažia. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.



"V rámci diela sa bude realizovať nadstavba jedného nadzemného podlažia a stavebné úpravy existujúceho objektu, zateplenie vonkajšej fasády objektu, výmena otvorových konštrukcií, výmena strechy, štruktúrovaná kabeláž a ochrana objektu, nová elektroinštalácia a rozvody vykurovania, úprava šácht CO krytu, vybudovanie areálového oplotenia a osvetlenia, WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, spevnené plochy pre parkovanie áut a oplotenie areálu," uvádza sa v zmluve.



Spoločnosť Soar sk, ktorá zákazku od rezortu dostala, musí práce dokončiť do desiatich mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.