Rekonštruujú policajnú stanicu na Mojmírovej ulici v Bratislave

Bratislava 21. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR si objednalo rekonštrukciu obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) na Mojmírovej ulici v bratislavskom Ružinove. Za obnovenie objektu zaplatí viac ako pol milióna eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.



"Základným cieľom predmetnej investičnej akcie je zníženie energetickej náročnosti objektu realizáciou opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, zníženie environmentálnej náročnosti budovy, ako aj štandardizácia dispozično-technickej vybavenosti zabezpečením hygienických štandardov a vytvorením pracovných podmienok príslušníkov PZ adekvátnych súčasnosti," uviedol v zmluve rezort.



Nákup prác podľa zmluvy získala spoločnosť Sales Corp so sídlom v Košiciach. Rekonštrukciu musí dokončiť do ôsmich mesiacov od prevzatia staveniska.



Súčasťou stavby sú aj zemné, podlahové, maliarske či búracie práce. Policajná stanica dostane aj nové dvere a podlahy.