Rezort vnútra rieši budúcnosť obcí bez kandidátov na poslancov
Rokovania sa zameriavajú najmä na obce, ktorých obyvatelia sa dobrovoľne vzdali samosprávnosti.
Autor TASR
Sabinov/Stará Ľubovňa 8. augusta (TASR) - Nezáujem občanov uchádzať sa o post starostu či poslanca v niektorých malých obciach vytvára podľa Ministerstva vnútra (MV) SR vážny problém, na ktorý je potrebné reagovať. Rezort preto spustil sériu diskusií priamo v regiónoch. Prvé dve diskusie sa uskutočnili v Sabinove a Starej Ľubovni. TASR o tom informoval hovorca MV SR Matej Neumann.
Ako uviedol štátny tajomník MV a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák, napriek blížiacim sa doplňujúcim komunálnym voľbám je už teraz isté, že v 11 obciach sa neuskutočnia, keďže nikto z obyvateľov neprejavil záujem kandidovať. „Napriek tomu, že zákon myslí aj na takéto situácie, je to nepostačujúce a nezodpovedá to vzniknutým situáciám. Chce to zmenu, ku ktorej sme začali viesť diskusie s tými, ktorých sa to priamo týka,“ povedal Kaliňák.
Rokovania sa zameriavajú najmä na obce, ktorých obyvatelia sa dobrovoľne vzdali samosprávnosti. Témami sú aj budúcnosť malých obcí, systém medziobecnej spolupráce či potenciál centier zdieľaných služieb.
Zákon o obecnom zriadení aktuálne umožňuje vláde pričleniť „nefunkčnú obec“ - teda obec bez starostu a obecného zastupiteľstva po dvoch po sebe idúcich voľbách, k susediacej obci v tom istom okrese, za podmienky jej súhlasu. Zákon počíta s inštitútom zhromaždenia obyvateľov nefunkčnej obce, s ktorými sa prerokuje jej pričlenenie. „Tento inštitút je mimoriadne náročný. Aj preto máme záujem nastaviť atraktívnejšie parametre riešenia takejto situácie, aby žiadna obec nemala pocit, že sa jej ubližuje, alebo že je niekomu na príťaž,” konštatoval Kaliňák.
Diskusie sa budú do jesene konať v regiónoch s vysokým podielom obcí s menej ako 500 obyvateľmi. Zapojení budú prednostovia okresných úradov, starostovia aj predsedovia regionálnych Združení miest a obcí. Téma bude predmetom verejnej diskusie a tiež rokovaní na pripravovanej Rade vlády pre verejnú správu.
