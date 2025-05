Rezort Vnútra: Sečovce poskytnú policajtom mestské nájomné bývanie

Sečovce 1. mája (TASR) - Mesto Sečovce v okrese Trebišov vyčlenilo na bývanie pre policajtov dva nájomné byty. Po podpise zmluvy o spolupráci s mestom o tom vo štvrtok informovalo ministerstvo vnútra.



Ide o súčasť spolupráce so samosprávami v oblasti zabezpečovania nájomného bývania pre príslušníkov Policajného zboru (PZ). Podmienkou je, aby išlo o policajtov v priamom výkone služby, čiže slúžiacich v teréne.



Zmluva je podľa rezortu právnym rámcom pre vzájomné partnerstvo, obojstranne výhodnú spoluprácu a spoločný postup, ktorý zohľadňuje potreby mesta na úseku verejného poriadku a ministerstva vnútra na úseku bývania policajtov s cieľom posilniť a stabilizovať organizačné útvary polície v územnom obvode mesta.



Na obvodnom oddelení PZ v Sečoviach chýba proti plánovanému stavu deväť policajtov. Ministerstvo pripomína, že Sečovce sú lokalita na trase smerom k schengenskej hranici s Ukrajinou, sídli tam aj útvar policajného zaistenia pre cudzincov Úradu hraničnej a cudzineckej polície (UHCP) Prezídia PZ. V okrese Trebišov chýba 61 policajtov a v celom Košickom kraji 496 policajtov. Vyčlenené dva byty v Sečovciach majú rozlohu do 65 metrov štvorcových.



„Byty sú sociálny benefit, ktorým vychádzame v ústrety najmä mladým novonastupujúcim policajtom, môžu si založiť rodinu a postupne si zabezpečovať vlastné bývanie,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Podľa neho sa v Sečovciach počet bytov pre policajtov rozšíri. Doplnil, že na stretnutí so zástupcami Združenia miest a obcí (ZMOS) sa dohodli, že rovnaká výzva pôjde všetkým starostom a primátorom. „Ohlasy sú zatiaľ pozitívne, samosprávy chápu, že pre zvýšenie bezpečnosti v mestách či obciach je potrebné policajtom, ale aj hasičom vyjsť v ústrety pri bývaní,“ skonštatoval Šutaj Eštok.



Pre policajtov už mesto Trnava vyčlenilo 13 nájomných bytov.