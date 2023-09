Rezort vnútra: V okrese Veľký Krtíš nebol pre migráciu vážny incident

Veľký Krtíš 7. septembra (TASR) - V okrese Veľký Krtíš nebol v súvislosti s nelegálnou migráciou doteraz žiadny vážny bezpečnostný incident. Pre TASR to vo štvrtok uviedli z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR s tým, že to isté platí pre celé územie Slovenska.



Rezort dodáva, že cudzinci prichádzajú v skupinách so vzájomnými väzbami a je to v počtoch, ktoré niekedy presahujú kapacitné možnosti spoločného presunu na registráciu na oddelenie cudzineckej polície. V niektorých prípadoch tak môžu z ich strany byť prejavy emotívne. "V takýchto prípadoch príslušníci operatívne rozhodnú o výmene konkrétnych osôb tak, aby sa situácia upokojila," objasňuje ministerstvo.



Nelegálnych migrantov umiestnili vo Veľkom Krtíši v jednej z hál súkromnej spoločnosti. V uplynulých dňoch ich tam bolo podľa zástupcov veľkokrtíšskeho mestského úradu aj vyše 700. V hale je registračné miesto evidencie a dočasného umiestnenia cudzincov, ktorí neoprávnene prekročili štátnu hranicu Slovenska. Štátny tajomník rezortu vnútra Martin Královič tvrdí, že pracujú na zásadnom znížení počtu migrantov v tejto hale.



Hygienička Slávka Ďurišová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Veľkom Krtíši poznamenala, že výrobná hala je v prenájme ministerstva vnútra. "Keďže nemáme dozor nad zariadeniami ministerstva, nevydávame ani protiepidemické opatrenia. Zatiaľ ochorenia hlásené nie sú," podotkla. Zdôraznila, že konať môžu až v prípade, keď budú ohrozovaní prenosnými ochoreniami obyvatelia mesta a okresu. "Vtedy máme kompetenciu vykonávať protiepidemické opatrenia na predchádzanie a šírenie ochorení," spresnila.



Okresný úrad vo Veľkom Krtíši, ktorý pre nelegálnu migráciu vyhlásil 1. septembra mimoriadnu situáciu, však už prijal v regióne viaceré opatrenia. Súvisia napríklad so stravou pre cudzincov i zachovaním zdravia miestnych obyvateľov.



Ministerstvo vnútra informuje, že zo Sýrie v súčasnosti vysídlili štyri milióny osôb. Celková tranzitná migrácia podľa rezortu vzrástla na území Slovenska v medziročnom porovnaní o viac ako 900 percent. Premiér Ľudovít Ódor vyhlásil, že nelegálna migrácia nepredstavuje pre Slovensko bezprostrednú hrozbu. Situácia je podľa neho pod kontrolou. Migranti na Slovensku podľa predstaviteľov vlády nechcú ostať a smerujú najmä do Nemecka.