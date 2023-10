Rezort vnútra doručil elektrocentrálu na vykurovanie stanov v Telgárte

Bratislava/Telgárt 6. októbra (TASR) – Ministerstvo vnútra (MV) SR prostredníctvom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) doručilo obci Telgárt elektrocentrálu na napájanie vyhrievacích telies v stanoch, v ktorých po požiari žijú ľudia z miestnej osady. Na riešenie situácie a zabezpečenie unimobuniek bolo pre obec vyčlenených 390.000 eur. Pre TASR to v reakcii na výzvu komisára pre deti uviedol tlačový odbor rezortu vnútra.



Ministerstvo okrem elektrocentrály pre vyhrievacie telesá v stanoch doručilo samospráve aj pohonné hmoty a zabezpečí tiež inštruktáž ako elektrocentrálu používať. Vyčlenených 390.000 eur na riešenie situácie v Telgárte má dostať Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý by ich mal v rámci dotačnej schémy poskytnúť obci na financovanie nákupu unimobuniek.



"Obec a župa však musia súbežne vyriešiť niektoré otázky týkajúce sa pozemkov, kde budú umiestnené," doplnil rezort vnútra. Ministerstvo pripomenulo, že spolu s okresnými úradmi v Brezne a Banskej Bystrici poskytlo obci šesť veľkokapacitných stanov, postele či spacie vaky. Matrace či postele obci poskytol aj Banskobystrický samosprávny kraj, samospráva zabezpečila prenosné toalety a sprchy. Výdavky súvisiace so zabezpečením núdzového ubytovania a stravovania budú obci refundované zo štátneho rozpočtu cez MV SR.



Komisár pre deti Jozef Mikloško v piatok vyzval kompetentné orgány na zabezpečenie vykurovania stanov a urýchlené konanie pri vysporiadaní pozemkov pre umiestnenie unimobuniek v obci Telgárt. Skonštatoval, že s blížiacou sa zimou je aktuálne najväčším problémom detí a ich rodín, ktoré prišli pri požiari o strechu nad hlavou, vhodné bývanie.



K požiaru v obci Telgárt došlo 20. júla v nočných hodinách v miestnej osade. Plamene zničili osem objektov, ďalšie ostali po požiari poškodené. Pri udalosti zomrela jedna osoba, viac ako stovka ľudí, vrátane 60 detí, prišla o strechu nad hlavou. Obyvatelia, ktorí prišli o domovy, boli dočasne ubytovaní vo veľkokapacitných stanoch. Situáciu v obci a chýbajúce strednodobé a dlhodobé riešenie koncom augusta kritizovali v otvorenom liste aj mimovládne organizácie.