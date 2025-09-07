< sekcia Regióny
Rezort vnútra zrekonštruuje ubytovňu SOŠ PZ v Pezinku
Práce pre rezort vykoná spoločnosť ODU - trade. Ministerstvo za ne zaplatí vyše 5,1 milióna eur s DPH.
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra zrekonštruuje ubytovňu Strednej odbornej školy Policajného zboru (SOŠ PZ) v Pezinku. Vznikne aj jej nová prístavba. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.
„V rámci diela sa bude realizovať zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, výmena bleskozvodu, klampiarske konštrukcie a zámočnícke výrobky,“ uvádza sa v zmluve. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena rozvodov zdravotechniky či elektroinštalácie. „Rekonštrukciou objektu príde aj k zmene dispozičného riešenia jednotlivých priestorov objektu,“ napísalo ministerstvo v dokumente.
Okrem toho vznikne pre ubytovňu aj prístavba. Ubytovacie kapacity sa tak rozšíria. „Nová dispozícia prístavby tohto ubytovacieho objektu je vertikálne a komunikačne prepojená jedným novo navrhovaným novým schodiskovým priestorom a prevádzkovým osobným výťahom,“ popísalo ministerstvo v zmluve prístavbu.
Práce pre rezort vykoná spoločnosť ODU - trade. Ministerstvo za ne zaplatí vyše 5,1 milióna eur s DPH. Samotná rekonštrukcia bude stáť vyše tri milióny eur. Vybudovanie prístavby pohltí zvyšok rozpočtu. Rekonštrukcia budovy musí byť dokončená do 12 mesiacov od prebratia staveniska. Na vybudovanie prístavby má dodávateľ 15 mesiacov od prebratia.
