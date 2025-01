Rezort vnútra:Stredisko IZS v Bratislave chcú otvoriť už v 1. kvartáli

Bratislava 5. januára (TASR) - Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS) v Bratislave by chcelo Ministerstvo vnútra (MV) SR otvoriť do konca prvého kvartálu 2025. Stredisko sa bude nachádzať na Tomášikovej ulici a rezort jeho výstavbu spustil v septembri 2023. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva Matej Neumann.



"Nové špecializované pracovisko bude slúžiť na zabezpečenie príjmu a spracovania informácií na tiesňových linkách (112, 155 a 150) a riešenie mimoriadnych udalostí v rámci Bratislavského kraja," priblížilo ministerstvo v roku 2023.



V priestoroch nového koordinačného strediska bude umiestnené pracovisko odboru krízového riadenia Okresného úradu Bratislava, operačné stredisko krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave a krajské operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave.



Pracovisko bude pozostávať z troch podlaží - na prvom podlaží budú obslužné priestory, ako sú šatne, relaxačné miestnosti a sociálne zariadenia, na druhom podlaží budú umiestnené dispečerské sály jednotlivých záchranných zložiek a tretie poschodie bude tvoriť priestor pre podporný personál.