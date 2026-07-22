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Rezort vyhlásil výberové konanie na šéfa nemocnice v Banskej Bystrici
Uchádzači sa môžu do výberového konania prihlásiť rovnako do 10. augusta.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na post generálneho riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. augusta. MZ o tom informuje na webe.
Rezort zároveň hľadá projektového riaditeľa nemocnice. Uchádzači sa môžu do výberového konania prihlásiť rovnako do 10. augusta.
Ministerstvo takisto vyhlásilo výberové konanie na post člena predstavenstva Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Prihlásiť sa možno taktiež do 10. augusta.
Rezort zároveň hľadá projektového riaditeľa nemocnice. Uchádzači sa môžu do výberového konania prihlásiť rovnako do 10. augusta.
Ministerstvo takisto vyhlásilo výberové konanie na post člena predstavenstva Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Prihlásiť sa možno taktiež do 10. augusta.